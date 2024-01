Enea Bastianini (Ducati) : "Nous ne partons pas de zéro".

Après une année noire en 2023, Enea Bastianini croit à un revirement de situation pour sa deuxième saison en tant que pilote officiel Ducati. "J'ai beaucoup appris l'année dernière, c'est pourquoi je vais aborder la saison 2024 différemment. Je ne me mettrai pas la pression et j'essaierai de contourner certaines erreurs commises l'an dernier", a confirmé l'Italien de 26 ans dans le cadre de la présentation du team Ducati à Madonna di Campiglio.

Comme le quintuple vainqueur du MotoGP 2023 n'a pas répondu aux attentes, il doit se battre cette saison pour sa place dans l'équipe d'usine Ducati. Mais l'Italien ne veut pas encore y penser. "Chaque année, on dit toujours : 'C'est l'année décisive'. Mais chaque année est importante". Cependant, il sait aussi : "Bien sûr, celle-ci sera encore plus importante parce que nous devons montrer que nous avons notre place ici. Pecco l'a déjà fait, moi un peu moins, donc je dois essayer d'en tirer le plus possible".

Le pilote Ducati préfère se concentrer sur le présent : "Penser à l'avenir n'est pas mon problème pour le moment. Je me concentre maintenant sur le fait de donner le maximum pendant la première moitié de la saison afin d'être devant pour la deuxième moitié".

"Comme je l'ai dit, je veux montrer que je veux rester ici", a souligné la "bestia" en soulignant sa volonté d'action, tout en revenant sur ce qui a déjà été accompli : "Mon aventure au sein de l'équipe d'usine Ducati n'a pas très bien commencé l'année dernière. Vers la fin de la saison, nous nous sommes bien trouvés ensemble. Nous ne partirons donc pas de zéro, nous avons déjà fait un bout de chemin. Mais je pense aussi que nous devons encore mieux nous assembler et nous donner à 100 %".

Avec le champion du monde Pecco Bagnaia dans sa propre équipe et des collègues de marque comme Jorge Martin ou Marc Márquez, Bastianini n'aura pas la tâche facile : "Les pilotes les plus forts ont tous des motos très compétitives. Une année intense nous attend donc, mais ce sera aussi un plaisir".