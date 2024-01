Enea Bastianini (Ducati): "Non partiamo da zero".

Dopo un'annata epidemica nel 2023, Enea Bastianini crede in un'inversione di tendenza nella sua seconda stagione come pilota ufficiale Ducati. "Ho imparato molto l'anno scorso e per questo affronterò la stagione 2024 in modo diverso. Non mi metterò pressione e cercherò di evitare alcuni errori dell'anno scorso", ha detto il 26enne italiano alla presentazione del team Ducati a Madonna di Campiglio.

Poiché il cinque volte vincitore della MotoGP ha deluso le aspettative nel 2023, in questa stagione dovrà lottare per il suo posto nel team Ducati factory. Tuttavia, l'italiano non vuole ancora pensarci. "Ogni anno si dice sempre: 'Questo è l'anno decisivo'. Ma ogni anno è importante". Tuttavia, sa anche che: "Naturalmente, questo sarà ancora più importante perché dobbiamo dimostrare di appartenere a questo posto. Pecco lo ha già fatto, io un po' meno, quindi devo cercare di ottenere il massimo possibile".

Il pilota della Ducati preferisce concentrarsi sul presente: "Pensare al futuro non è un mio problema al momento. Il mio obiettivo ora è dare il massimo nella prima metà della stagione, in modo da poter essere davanti anche nella seconda".

"Come ho già detto, voglio dimostrare che voglio rimanere qui", ha detto la "Bestia", sottolineando la sua grinta e guardando indietro a ciò che ha già ottenuto: "La mia avventura con il team Ducati works non è iniziata particolarmente bene l'anno scorso. Ci siamo ritrovati bene verso la fine della stagione. Quindi non partiamo da zero, abbiamo già fatto dei progressi. Ma credo anche che dobbiamo unirci ancora meglio e dare il 100 per cento".

Con il campione del mondo Pecco Bagnaia nella propria squadra e colleghi di marca come Jorge Martin e Marc Márquez, Bastianini non ha un compito facile: "I piloti più forti hanno tutti moto molto competitive. Quindi possiamo aspettarci un anno intenso, ma anche divertente".