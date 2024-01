Enea Bastianini (Ducati): "Não estamos a começar do zero"

Enea Bastianini quer provar na época de MotoGP de 2024 que merece o seu lugar na equipa de fábrica da Ducati e acredita que lançou as bases para isso no ano passado.

Depois de um ano epidémico em 2023, Enea Bastianini acredita numa reviravolta na sua segunda época como piloto de fábrica da Ducati. "Aprendi muito no ano passado, e é por isso que vou abordar a temporada de 2024 de forma diferente. Não vou colocar qualquer pressão sobre mim próprio e vou tentar evitar alguns erros do ano passado", disse o italiano de 26 anos na apresentação da equipa Ducati em Madonna di Campiglio.

Como o cinco vezes vencedor do MotoGP ficou aquém das expectativas em 2023, terá de lutar pelo seu lugar na equipa de fábrica da Ducati esta época. No entanto, o italiano ainda não quer pensar nisso. "Todos os anos é sempre dito: 'Este é o ano decisivo'. Mas todos os anos são importantes". No entanto, ele também sabe: "É claro que este ano será ainda mais importante porque temos de mostrar que pertencemos a este clube. O Pecco já fez isso, eu fiz um pouco menos, por isso tenho de tentar tirar o máximo proveito possível."

O piloto da Ducati prefere concentrar-se no presente: "Pensar no futuro não é o meu problema neste momento. O meu foco agora é dar o máximo na primeira metade da época para que possa também estar na frente na segunda metade."

"Como eu disse, quero mostrar que quero ficar aqui", disse o "Bestia", enfatizando sua motivação e olhando para trás, para o que ele já alcançou: "Minha aventura com a equipe de trabalho da Ducati não começou muito bem no ano passado. A minha aventura com a equipa de trabalho da Ducati não começou muito bem no ano passado. Por isso, não estamos a começar do zero, já fizemos alguns progressos. Mas também acredito que temos de nos unir ainda melhor e dar 100 por cento."

Com o campeão do mundo Pecco Bagnaia na sua própria equipa e colegas de marca como Jorge Martin e Marc Márquez, Bastianini não enfrenta uma tarefa fácil: "Os pilotos mais fortes têm todos motos muito competitivas. Por isso, podemos esperar um ano intenso, mas também divertido."