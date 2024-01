Pecco Bagnaia: "¿Nuevo carenado? Bueno, pero diferente"

El Director de Carrera de Ducati, Gigi Dall'Igna, reveló en la presentación de la recién pintada Desmosedici GP24 el lunes en Madonna di Campiglio que se había dado un pequeño pero importante paso adelante con el motor para 2024. Cuando se le preguntó a Pecco Bagnaia sobre el paso de la moto campeona del mundo del año pasado a la nueva máquina de 2024, dijo: "La moto del año pasado era casi perfecta, pero en algunas zonas era difícil. Tuve muchas dificultades algunos viernes de la temporada pasada. La mayor mejora se produjo en algunas áreas que ambos habíamos abordado porque nuestros estilos de pilotaje encajaban bastante bien", en referencia a su compañero de equipo Enea Bastianini.

En cuanto al nuevo motor, el bicampeón del mundo de MotoGP dijo: "Valencia no es una pista en la que puedas sentir realmente la potencia. Pero he sentido algo, así que creo que es una buena mejora. Pero tenemos que probarlo aún mejor en Malasia". El test de Valencia fue sólo dos días después de ganar el título, no era el mejor momento. En Malasia será más interesante probarlo todo y tener una base para empezar".

Uno de los focos de atención del test de Sepang (del 6 al 8 de febrero) será el paquete aerodinámico de los Reds. El cerebro Gigi Dall'Igna anunció otro cambio significativo en la presentación del equipo: "El carenado será muy diferente al de temporadas anteriores".

La configuración mostrada hasta ahora no es aún la definitiva; ni siquiera los pilotos de fábrica han visto aún el último carenado, según sus propias declaraciones. "Pero gente del equipo me ha dicho que es buena. Bueno, pero diferente", subraya Bagnaia. Su lista de deseos para los expertos en aerodinámica era todo un reto. "Mejor manejabilidad, más resistencia, pero también carga aerodinámica, así que un poco de todo", enumeró con una sonrisa. "Pero creo que han hecho un buen trabajo".

El italiano de 27 años también quiere mejorar personalmente para su segunda temporada con el prestigioso número 1 de la parrilla de salida. Sobre todo, quiere recuperar su explosividad, que perdió un poco tras el horrible accidente de Barcelona. "En las tres o cuatro últimas carreras de la temporada, he tenido las mismas buenas sensaciones que al principio, pero creo que todavía tengo que mejorar".

Además: "Todos sabemos que es mejor no caerse en carrera. El año pasado, junto con Morbidelli y Viñales, fui el piloto con menos caídas: siete en toda la temporada. El problema en mi caso fue que cinco de esas siete caídas se produjeron en carrera. Así que eso es algo que tengo que mejorar, aunque dos de esas cinco caídas no se debieron a errores nuestros. Pero eso puede ocurrir y este año, con 22 carreras principales y 22 sprints, será importante ser tan competitivo como siempre, pero más regular".

¿Cuál es el plan del vigente campeón para la intensa temporada con 44 salidas previstas en MotoGP? "Mi plan es estar delante en 44 carreras", sonríe Pecco. "Vamos a intentarlo. Seguro que hay que tener una estrategia. El año pasado estábamos muy bien preparados para todo. Creo que fue el mejor año de mi vida en cuanto a preparación. Pero también tuvimos tres semanas de descanso en mayo y otras cinco en julio. Este año sólo hay tres semanas en julio, que incluyen la World Ducati Week y mi boda. Vamos a ver, con nuestro entrenador lo planificaremos todo de la mejor manera posible y estaremos preparados para todo. Al final tienes que llegar en tu mejor forma".