Pecco Bagnaia : "Un nouveau carénage ? Bon, mais différent".

Le directeur de course de Ducati, Gigi Dall'Igna, a révélé lors du dévoilement de la Desmosedici GP24 fraîchement peinte lundi à Madonna di Campiglio qu'une petite mais importante avancée avait été réalisée sur le moteur de 2024. Interrogé sur le passage de sa moto de champion du monde de l'an dernier à la nouvelle 2024, Pecco Bagnaia a déclaré : "La moto de l'an dernier était presque parfaite, mais elle était difficile dans certains domaines. La saison dernière, j'ai eu de grosses difficultés lors de certains vendredis. La plus grande amélioration concerne certains domaines que nous avions tous les deux abordés, car nos styles de pilotage sont assez proches", a-t-il déclaré en faisant référence à son coéquipier Enea Bastianini.

Concernant le nouveau moteur, le double champion du monde MotoGP a déclaré : "Valence n'est pas un circuit où l'on ressent clairement la puissance. Mais j'ai ressenti quelque chose, je pense donc que c'est une bonne amélioration. Mais nous devons encore mieux tester cela en Malaisie. Le test de Valence a eu lieu à peine deux jours après le titre, ce n'était pas le meilleur moment. En Malaisie, il sera plus intéressant de tout tester et d'avoir une base avec laquelle commencer".

Lors des tests de Sepang (du 6 au 8 février), l'accent sera mis sur le package aéro des Rouges. En effet, le mastermind Gigi Dall'Igna a annoncé un autre changement significatif lors de la présentation de l'équipe : "Le carénage sera très différent de celui des saisons précédentes".

La configuration présentée jusqu'à présent n'est pas encore la configuration définitive, même les pilotes d'usine n'ont pas encore pu voir le dernier carénage, selon leurs propres dires. "Mais des membres de l'équipe m'ont dit que c'était bien. Bien, mais différent", a souligné Bagnaia. La liste de ses souhaits aux experts en aérodynamique était un défi. "Une meilleure maniabilité, plus de drague, mais aussi de l'appui, donc un peu de tout", a-t-il énuméré avec un sourire en coin. "Mais je pense qu'ils ont fait un bon travail".

Mais l'Italien de 27 ans souhaite aussi s'améliorer personnellement pour sa deuxième saison avec le prestigieux numéro 1. Il souhaite avant tout retrouver son explosivité, qu'il avait quelque peu perdue après l'accident horrifiant de Barcelone. "Lors des trois ou quatre dernières courses de la saison, j'ai retrouvé les mêmes bonnes sensations qu'au début, mais je pense que je dois encore m'améliorer sur ce point".

A cela s'ajoute le fait que "nous savons tous qu'il est préférable de ne pas chuter en course. L'année dernière, j'étais, avec Morbidelli et Viñales, le pilote qui avait chuté le moins - sept sur l'ensemble de la saison. Le problème dans mon cas, c'est que cinq de ces sept chutes se sont produites en course. C'est donc quelque chose que je dois améliorer, même si deux de ces cinq chutes n'étaient pas dues à nos erreurs. Mais cela peut arriver et cette année, avec les 22 courses principales et les 22 sprints, il sera important d'être compétitif comme toujours, mais plus constant".

Avec quel plan le champion en titre aborde-t-il cette saison intense avec 44 départs prévus en MotoGP ? "Mon plan est d'être devant dans 44 courses", sourit Pecco. "Nous allons essayer. Il est certain qu'il faut avoir une stratégie. L'année dernière, nous étions très bien préparés à tout. Je pense que du point de vue de la préparation, c'était la meilleure année de ma vie. Mais nous avions aussi trois semaines de libre en mai et encore cinq en juillet. Cette année, il n'y a que trois semaines en juillet, pendant lesquelles tombent la World Ducati Week et mon mariage. Voyons voir, avec notre entraîneur, nous allons tout planifier au mieux et être prêts à tout. Le meilleur de la forme doit être atteint à la fin".