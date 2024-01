Pecco Bagnaia: "Nuova carenatura? Buona, ma diversa"

Il Direttore di Gara Ducati Gigi Dall'Igna ha rivelato, in occasione della presentazione della Desmosedici GP24 appena verniciata lunedì a Madonna di Campiglio, che è stato fatto un piccolo ma importante passo avanti con il motore per il 2024. Quando a Pecco Bagnaia è stato chiesto del passaggio dalla moto campione del mondo dell'anno scorso alla nuova moto 2024, ha detto: "La moto dell'anno scorso era quasi perfetta, ma in alcuni punti era difficile. La scorsa stagione ho avuto molte difficoltà in alcuni venerdì. Il miglioramento più grande è stato in alcune aree che abbiamo affrontato entrambi, perché i nostri stili di guida si adattano abbastanza bene", ha detto riferendosi al suo compagno di squadra Enea Bastianini.

Per quanto riguarda il nuovo motore, il due volte campione del mondo della MotoGP ha detto: "Valencia non è una pista dove si può sentire davvero la potenza. Ma ho sentito qualcosa, quindi penso che sia un buon miglioramento. Ma dobbiamo testarlo ancora meglio in Malesia". Il test di Valencia è stato effettuato solo due giorni dopo la vittoria del titolo, non era il momento migliore. In Malesia sarà più interessante testare tutto e avere una base da cui partire".

Il test di Sepang (6-8 febbraio) sarà incentrato sul pacchetto aerodinamico delle Rosse. Alla presentazione della squadra, Gigi Dall'Igna ha annunciato un altro cambiamento significativo: "La carenatura sarà molto diversa da quella delle stagioni precedenti".

La configurazione mostrata finora non è ancora quella definitiva; anche i piloti ufficiali non hanno ancora visto l'ultima carenatura, secondo le loro stesse dichiarazioni. "Ma i collaboratori della squadra mi hanno detto che è buona. Buona, ma diversa", ha sottolineato Bagnaia. La sua lista di desideri per gli esperti di aerodinamica era una sfida. "Migliore maneggevolezza, maggiore resistenza aerodinamica, ma anche deportanza, quindi un po' di tutto", ha elencato con un sorriso. "Ma credo che abbiano fatto un buon lavoro".

Il 27enne italiano vuole anche migliorare personalmente per la sua seconda stagione con il prestigioso numero 1 di partenza. Soprattutto vuole ritrovare la sua esplosività, che ha un po' perso dopo l'orribile incidente di Barcellona. "Nelle ultime tre o quattro gare della stagione ho avuto le stesse buone sensazioni dell'inizio, ma credo di dover ancora migliorare".

Inoltre: "Sappiamo tutti che è meglio non cadere in gara. L'anno scorso, insieme a Morbidelli e Viñales, sono stato il pilota con il minor numero di cadute, sette in tutta la stagione. Il problema nel mio caso è stato che cinque di queste sette cadute sono avvenute in gara. È un aspetto che devo migliorare, anche se due di queste cinque cadute non sono state causate da nostri errori. Ma può succedere e quest'anno, con 22 gare principali e 22 sprint, sarà importante essere competitivi come sempre, ma più costanti".

Qual è il piano del campione in carica per l'intensa stagione con 44 partenze previste per la MotoGP? "Il mio piano è di essere in testa in 44 gare", ha sorriso Pecco. "Ci proveremo. Sicuramente bisogna avere una strategia. L'anno scorso eravamo molto ben preparati per tutto. Credo sia stato l'anno migliore della mia vita in termini di preparazione. Ma avevamo anche tre settimane di riposo a maggio e altre cinque a luglio. Quest'anno ci sono solo tre settimane a luglio, che comprendono il World Ducati Week e il mio matrimonio. Vediamo, con il nostro allenatore pianificheremo tutto nel miglior modo possibile e saremo pronti a tutto. Alla fine bisogna raggiungere la forma migliore".