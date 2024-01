Pecco Bagnaia: "Nova carenagem? Boa, mas diferente"

A estrela da Ducati, Francesco "Pecco" Bagnaia, comenta as melhorias na GP24 anunciadas por Gigi Dall'Igna e refere os aspectos que ele próprio quer melhorar para defender com sucesso o título de MotoGP.

O Diretor de Corrida da Ducati, Gigi Dall'Igna, revelou na apresentação da recém-pintada Desmosedici GP24, na segunda-feira, em Madonna di Campiglio, que tinha sido dado um pequeno mas importante passo em frente com o motor para 2024. Quando Pecco Bagnaia foi questionado sobre o passo da mota campeã do mundo do ano passado para a nova máquina de 2024, disse: "A mota do ano passado era quase perfeita, mas em algumas áreas era difícil. Tive muitas dificuldades em algumas sextas-feiras da época passada. A maior melhoria foi em algumas áreas que ambos abordámos, porque os nossos estilos de pilotagem encaixam muito bem", referiu-se ao seu companheiro de equipa Enea Bastianini.

Relativamente ao novo motor, o bicampeão do mundo de MotoGP disse: "Valência não é uma pista onde se possa realmente sentir a potência. Mas senti alguma coisa, por isso penso que é uma boa melhoria. Mas temos de o testar ainda melhor na Malásia. O teste de Valência foi apenas dois dias depois de ganhar o título, não foi a melhor altura. Na Malásia vai ser mais interessante testar tudo e ter uma base para começar."

Um dos focos do teste de Sepang (6 a 8 de fevereiro) será o pacote aerodinâmico dos Reds. Gigi Dall'Igna anunciou outra mudança significativa na apresentação da equipa: "A carenagem será muito diferente da das épocas anteriores."

A configuração apresentada até agora ainda não é a definitiva; mesmo os pilotos de fábrica ainda não viram a última carenagem, de acordo com as suas próprias declarações. "Mas as pessoas da equipa disseram-me que é boa. Boa, mas diferente", sublinhou Bagnaia. A sua lista de desejos para os especialistas em aerodinâmica era um desafio. "Melhor comportamento, mais resistência, mas também força descendente, portanto um pouco de tudo", enumerou com um sorriso. "Mas acho que eles fizeram um bom trabalho".

O italiano de 27 anos também quer melhorar a nível pessoal para a sua segunda época com o prestigiado número 1. Acima de tudo, quer recuperar a sua explosão, que perdeu um pouco após o terrível acidente em Barcelona. "Nas últimas três ou quatro corridas da época, tive a mesma boa sensação do início, mas penso que ainda preciso de melhorar".

E mais: "Todos sabemos que é melhor não cair durante a corrida. No ano passado, juntamente com Morbidelli e Viñales, fui o piloto com menos acidentes - sete em toda a época. O problema no meu caso foi que cinco dessas sete quedas aconteceram durante a corrida. Por isso, é algo que tenho de melhorar, apesar de duas dessas cinco quedas não se terem devido a erros nossos. Mas isso pode acontecer e este ano, com 22 corridas principais e 22 sprints, será importante ser tão competitivo como sempre, mas mais consistente."

Qual é o plano do atual campeão para a intensa época com 44 partidas de MotoGP planeadas? "O meu plano é estar na frente em 44 corridas," sorriu Pecco. "Vamos tentar. É claro que é preciso ter uma estratégia. No ano passado estávamos muito bem preparados para tudo. Penso que foi o melhor ano da minha vida em termos de preparação. Mas também tivemos três semanas de férias em maio e outras cinco em julho. Este ano só temos três semanas em julho, que inclui a Semana Mundial da Ducati e o meu casamento. Vamos ver, com o nosso treinador vamos planear tudo da melhor forma possível e estar preparados para tudo. Temos de atingir a nossa melhor forma no final".