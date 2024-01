Gigi Dall'Igna : "Un peu plus de risques cette année".

Nous connaissons la nouvelle livrée de la Desmosedici GP24 avec ses accents fluo depuis la présentation officielle de l'équipe lundi. Mais il faut s'attendre à des modifications de la configuration technique d'ici le premier week-end de course, dans 45 jours. On attend toujours un peu plus de Ducati et de Gigi Dall'Igna.

Mardi, lors de l'événement "Campioni in Pista" à Madonna di Campiglio, SPEEDWEEK.com a eu l'occasion de s'entretenir avec le directeur général de Ducati Corse, dans une ambiance décontractée au restaurant Cascina Zeledria, situé à 1767 m d'altitude.

Gigi, nous sommes à la veille de la première saison avec le nouveau système de "concessions", qui donne à vos adversaires une plus grande marge de manœuvre pour le développement, ce qui leur permet, de ton point de vue également, de prendre plus de risques. Maintenant, tu as toi-même annoncé que le carénage de la nouvelle GP24, par exemple, sera encore sensiblement modifié. Quel est le niveau de risque que Ducati peut et veut prendre ?

Je pense que cette année, il sera important de prendre un peu plus de risques, justement parce que les autres auront la possibilité de faire évoluer la moto au cours de la saison, ce que nous ne pouvons pas faire. Il sera important de faire un pas important, qui pourra durer un certain temps.

Tu as également révélé qu'un progrès avait été réalisé avec le nouveau moteur. Est-ce que la GP24 sera plus différente de la GP23 que l'année dernière entre la GP23 et la GP22 ?

Je pense que l'évolution que nous apportons avec la 2024 est un peu plus importante cette année que les deux années précédentes. Nous allons découvrir petit à petit si c'est vrai. Car ce qui semble être une bonne idée sur le papier ne l'est pas toujours sur la piste.

Si un octuple champion du monde monte sur l'une de tes motos, nous ne pouvons pas parler de Marc Márquez. Chez Gresini Racing, il pilote une GP23 de pré-saison, les attentes des observateurs et des fans sont énormes. De ton point de vue, est-il possible de se battre pour le titre pendant toute la saison sur la moto de l'année précédente contre la GP24 actuelle ?

Nous avons montré ces deux ou trois dernières années qu'il est possible d'être très, très performant avec les motos de la saison précédente. Et je pense que ce sera également possible cette année - même si, comme je l'ai dit, la différence sera probablement un peu plus grande cette année. Mais nous verrons tout cela. En Italie, nous avons un proverbe : "Chi vivrà, vedrà", le temps vient, le conseil vient.

De quel adversaire attends-tu le plus grand pas, justement grâce aux concessions accordées ? Chez Honda, par exemple, les choses semblaient enfin bouger lors du test de Valence.

J'ai peut-être tort, mais je suis plus inquiet pour Yamaha que pour Honda. Et puis KTM et Aprilia étaient déjà très compétitives l'année dernière. Je m'attends donc à ce qu'ils le soient aussi cette année.