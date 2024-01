Gigi Dall'Igna: "Quest'anno un po' più di rischio".

Abbiamo visto la nuova livrea della Desmosedici GP24 con accenti fluo sin dalla presentazione ufficiale del team, lunedì scorso. Tuttavia, prima del primo weekend di gara, che si terrà tra 45 giorni, è lecito attendersi modifiche alla configurazione tecnica. Dopotutto, da Ducati e Gigi Dall'Igna ci aspettiamo sempre qualcosa in più.

Martedì scorso, in occasione dell'evento "Campioni in Pista" a Madonna di Campiglio, SPEEDWEEK.com ha avuto l'opportunità di incontrare il Direttore Generale di Ducati Corse in un'atmosfera rilassata presso il ristorante Cascina Zeledria a 1767 metri di altitudine.

Gigi, siamo di fronte alla prima stagione con il nuovo sistema di "concessioni", che dà ai vostri avversari più spazio di manovra in termini di sviluppo, per cui possono correre più rischi - anche dal vostro punto di vista. Lei stesso ha già annunciato che la carenatura, ad esempio, cambierà in modo significativo sulla nuova GP24. Quanto può e vuole rischiare la Ducati?

Credo che quest'anno sarà importante prendere più rischi, soprattutto perché gli altri avranno la possibilità di sviluppare ulteriormente la moto nel corso della stagione, cosa che noi non possiamo fare. Sarà importante fare un passo significativo che possa durare nel tempo.

Avete anche già rivelato che sono stati fatti progressi con il nuovo motore. Quindi la GP24 sarà più diversa dalla GP23 di quanto non lo fosse la GP23 e la GP22 l'anno scorso?

A mio parere, l'evoluzione che stiamo apportando con la macchina 2024 è un po' più significativa quest'anno rispetto agli ultimi due anni. Scopriremo gradualmente se questo è vero. Perché ciò che sembra una buona idea sulla carta non sempre lo è in pista.

Quando un otto volte campione del mondo sale su una delle vostre moto, non possiamo non parlare di Marc Márquez. Alla Gresini Racing guida una GP23 della stagione precedente e le aspettative di osservatori e tifosi sono enormi. Secondo lei, è possibile lottare per il titolo con la moto dell'anno scorso contro l'attuale GP24 per tutta la stagione?

Negli ultimi due o tre anni abbiamo dimostrato che è possibile fare molto, molto bene con le moto della stagione precedente. E credo che sarà possibile anche quest'anno, anche se, come ho detto, quest'anno la differenza sarà probabilmente maggiore. Ma questo lo vedremo. In Italia abbiamo un detto: "Chi vivrà, vedrà", il tempo ce lo dirà.

Quale rivale si aspetta che faccia il maggior passo avanti, soprattutto grazie alle agevolazioni concesse? Per la Honda, ad esempio, nei test di Valencia sembrava finalmente che qualcosa si stesse muovendo.

Forse mi sbaglio, ma sono più preoccupato per la Yamaha che per la Honda. E poi KTM e Aprilia erano già molto competitive l'anno scorso. Quindi mi aspetto che siano competitive anche quest'anno.