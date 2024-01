Gigi Dall'Igna: "Um pouco mais de risco este ano"

Em que medida é que a Desmosedici GP24 será diferente da moto campeã do mundo do ano passado, que Marc Márquez e outros irão pilotar em 2024? O Diretor de Corrida da Ducati, Gigi Dall'Igna, fala com a SPEEDWEEK.com.

Vimosa nova pintura da Desmosedici GP24 com os detalhes em fluo desde a apresentação oficial da equipa na segunda-feira. No entanto, ainda são esperadas alterações à configuração técnica antes do primeiro fim de semana de corrida, dentro de 45 dias. Afinal de contas, esperamos sempre um pouco mais da Ducati e de Gigi Dall'Igna.

Na terça-feira, no evento "Campioni in Pista" em Madonna di Campiglio, o SPEEDWEEK.com teve a oportunidade de falar com o Diretor Geral da Ducati Corse num ambiente descontraído no restaurante Cascina Zeledria a 1767 metros acima do nível do mar.

Gigi, estamos perante a primeira época com o novo sistema de "concessões", que dá aos adversários mais espaço de manobra em termos de desenvolvimento, razão pela qual podem correr mais riscos - também do teu ponto de vista. O senhor mesmo já anunciou que a carenagem, por exemplo, vai mudar significativamente na nova GP24. Quanto risco pode e quer a Ducati correr?

Penso que este ano será importante correr mais riscos, especialmente porque os outros terão a oportunidade de desenvolver mais a mota durante a época - o que nós não podemos fazer. Será importante dar um passo significativo que possa durar algum tempo.

Também já revelou que foram feitos progressos com o novo motor. Então, a GP24 será mais diferente da GP23 do que foi o caso entre a GP23 e a GP22 no ano passado?

Na minha opinião, a evolução que estamos a trazer com a máquina 2024 é um pouco mais significativa este ano do que nos últimos dois anos. Iremos descobrir gradualmente se isso é verdade. Porque o que parece ser uma boa ideia no papel nem sempre é, de facto, uma boa ideia na pista.

Quando um oito vezes campeão do mundo monta numa das vossas motos, não podemos deixar de falar de Marc Márquez. Na Gresini Racing, ele pilota uma GP23 da época anterior e as expectativas dos observadores e dos fãs são enormes. Na sua opinião, é possível lutar pelo título com a moto do ano passado contra a atual GP24 durante toda a época?

Já demonstrámos nos últimos dois ou três anos que é possível ser muito, muito bom com as motos da época anterior. E acredito que também será possível este ano - mesmo que, como disse, a diferença seja provavelmente um pouco maior este ano. Mas veremos isso tudo. Temos um ditado em Itália: "Chi vivrà, vedrà", o tempo o dirá.

Qual é o rival que espera que dê o maior passo em frente, especialmente graças às concessões concedidas? Na Honda, por exemplo, finalmente parecia estar a acontecer alguma coisa no teste de Valência.

Talvez eu esteja errado, mas estou mais preocupado com a Yamaha do que com a Honda. E depois a KTM e a Aprilia já eram muito competitivas no ano passado. Por isso, espero que também sejam competitivas este ano.