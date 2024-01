Fabio Quartararo : nommé chevalier par Macron

Le championnat du monde MotoGP reprendra ses droits en février avec les essais de Sepang. Fabio Quartararo tentera alors lui aussi de réduire son retard sur la concurrence avec la M1 révisée aux côtés de son nouveau coéquipier espagnol Alex Rins. Grâce aux concessions accordées, les pilotes officiels Yamaha pourront prendre la piste dès le shakedown du 1er au 3 février.

Le champion du monde MotoGP 2021 et premier Français à remporter le titre en "première classe" a reçu un honneur exceptionnel dans son pays. Dans le cadre d'une cérémonie officielle au palais de l'Élysée chez le président de la République Emmanuel Macron, Quartararo a été officiellement nommé chevalier de la Légion d'Honneur. Le jeune homme de 24 ans n'est pas le premier sportif automobile à recevoir de tels honneurs : Alain Prost avait même été élevé au rang d'officier en 1993. L'icône française du rallye, Sébastien Loeb, a également été nommé chevalier en 2009.

Quartararo a été accompagné au palais par sa famille et son pote Tom, qui ont pu immortaliser en vidéo l'acte de remise de l'ordre. L'admission dans la Légion d'honneur est la plus haute distinction française et remonte à Napoléon Bonaparte. Le grade de chevalier correspond au premier des cinq échelons.

Fabio s'est également montré visiblement fier et a posté le message suivant : "Vive la France, vive la République" ! Il a été applaudi par ses collègues du sport automobile comme Aleix Espargaró et Loris Baz ou encore par l'équipe d'usine Yamaha.