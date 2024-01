Fabio Quartararo: nomeado cavaleiro por Macron

O Campeonato do Mundo de MotoGP volta a acelerar em fevereiro com os testes em Sepang. Fabio Quartararo também vai tentar reduzir a diferença para a concorrência com a M1 revista ao lado do seu novo companheiro de equipa espanhol Alex Rins. Graças às concessões concedidas, os pilotos de fábrica da Yamaha poderão ir para a pista já no shakedown de 1 a 3 de fevereiro.

O Campeão do Mundo de MotoGP de 2021 e primeiro vencedor do título francês na categoria rainha recebeu uma honra extraordinária no seu país natal. Quartararo foi oficialmente nomeado Chevalier de la Légion d'Honneur (Cavaleiro da Legião de Honra) durante uma cerimónia oficial no Palácio do Eliseu com o Presidente Emmanuel Macron. O jovem de 24 anos não é o primeiro atleta de desportos motorizados a receber tão altas honras: Alain Prost foi mesmo elevado ao posto de oficial em 1993. Sebastien Loeb, ícone dos ralis franceses, foi também nomeado cavaleiro em 2009.

Quartararo foi acompanhado até ao palácio pela sua família e pelo seu companheiro Tom, que conseguiram captar a cerimónia em vídeo. A admissão à Legião de Honra é a mais alta distinção em França e remonta a Napoleão Bonaparte. O grau de cavaleiro ("Chevalier") corresponde ao primeiro de cinco níveis.

Fabio também estava visivelmente orgulhoso e publicou a mensagem: "Viva a França, viva a República!" Recebeu aplausos dos seus colegas de desporto motorizado, como Aleix Espargaró e Loris Baz, bem como da equipa de fábrica da Yamaha.