En direct : le nouveau look de l'équipe VR46 Racing de Rossi

Les fans pourront voir en live streaming sur SPEEDWEEK.com l'impact du nouveau sponsor titre Pertamina Enduro sur le design du VR46 Racing Team et donc sur la Desmosedici GP23 de Marco Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio.

Après avoir présenté lundi à Madonna di Campiglio les représentations d'usine pour le MotoGP et le Superbike ainsi que le nouveau projet de motocross de Borgo Panigale, Ducati revient à Riccione : Pertamina Enduro VR46 Racing poursuit aujourd'hui mercredi au centre de congrès Palariccione la série des traditionnelles présentations d'équipe.

Le slogan "FLUO STREAM" laisse présager que le jaune fluo criard typique de Valentino Rossi et de VR46 jouera également un rôle décisif dans le design avec le nouveau donneur de nom pour les trois prochaines saisons, le groupe pétrolier indonésien Pertamina.

Le troisième du championnat du monde de l'année dernière, Marco Bezzecchi, et le nouveau venu, Fabio Di Giannantonio, dévoileront le look exact de la Desmosedici GP23 fraîchement peinte à partir de 15 heures, le programme en direct dans le streaming commençant une demi-heure plus tôt.

La présentation de l'équipe VR46 à partir de 14h30 en livestream :