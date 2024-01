Em direto: O novo visual da equipa VR46 Racing de Rossi

Depois de a Ducati ter apresentado as equipas de fábrica para os Campeonatos do Mundo de MotoGP e Superbike, bem como o novo projeto de motocross de Borgo Panigale, na segunda-feira, em Madonna di Campiglio, está de volta a Riccione: a Pertamina Enduro VR46 Racing vai continuar a série de apresentações tradicionais de equipas hoje, quarta-feira, no Centro de Congressos Palariccione.

O lema "FLUO STREAM" sugere que o amarelo néon brilhante típico de Valentino Rossi e da VR46 também desempenhará um papel decisivo no design com o novo homónimo para as próximas três épocas, a empresa indonésia de óleo mineral Pertamina.

O aspeto exato da recém-pintada Desmosedici GP23 será revelado pelo medalhista de bronze do Campeonato do Mundo do ano passado, Marco Bezzecchi, e pelo recém-chegado Fabio Di Giannantonio, a partir das 15h00, com o programa de transmissão em direto a começar meia hora antes.

Apresentação da equipa VR46 a partir das 14h30 na transmissão em direto: