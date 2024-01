Desvelado: Nuevo diseño VR46 para "Bez" y "Diggia"

El lema "Fluo Stream" es el programa del VR46 Racing Team 2024: En el nuevo diseño de la pluma de Aldo Drudi, el amarillo flúo brillante de las motos Ducati Desmosedici GP23 del equipo de carreras de Tavullia se funde con el blanco liso.

"¿Cuál podría ser el color del equipo VR46? Hay una tradición: el amarillo es un color que ha acompañado toda la carrera de Vale. Es un color nervioso, lleno de acción, un color de carreras. Desde luego, no es un color para el estudio de un dentista", explicó el diseñador del casco de Valentino Rossi desde hace muchos años. Para poder colocar los patrocinadores en un lugar destacado, fue una decisión casi obligatoria neutralizar el fondo y utilizar sólo el color, sin ningún gráfico, explicó también Drudi.

El nuevo patrocinador principal para las tres próximas temporadas, la empresa indonesia de aceite mineral Pertamina, aporta el logotipo rojo. Valentino Rossi subrayó la importancia de Indonesia para MotoGP en relación con la nueva asociación. "La pasión es increíble. Cuando estás allí, ves todos los ciclomotores en las calles, siempre a todo gas, como en Italia en los años 80", sonrió el nueve veces campeón del mundo.

Marco Bezzecchi, que aportó al equipo Rossi sus tres primeras victorias en MotoGP el año pasado, describió así la nueva imagen: "La moto es brillante, bonita y muy especial porque es muy diferente a las demás. Y esperemos que sea rápida".

Su nuevo compañero de equipo, Fabio Di Giannantonio, coincidió: "La moto es increíblemente bonita. Cuando la vi por primera vez, mi primera reacción fue: 'Mamma mia, chicos, ¡qué moto! Como dijo Bez, espero que también sea rápida. Estoy seguro de que lo es, porque es una bestia preciosa".

El director del equipo, Alessio "Uccio" Salucci, mano derecha de Valentino Rossi durante muchos años, dijo en la presentación del equipo: "Después de que Vale -por desgracia- lo dejara, no ha sido fácil mantener nuestro nombre en el mundo. Creo que con los dos proyectos, la Academia y el equipo, lo estamos consiguiendo, sobre todo gracias a nuestros pilotos. Eso es muy importante. Cuando la gente sigue acercándose a nosotros y nos dice: '¡Caramba, no ha sido fácil mantenerse a este nivel! Eso es bonito y me enorgullece. Siempre nos esforzamos al máximo. Después de la fantástica temporada 2023, no será fácil, hemos conseguido grandes resultados. 2024 será un año difícil porque el nivel siempre es más alto. Pero estamos ahí, hemos intentado mejorar algunos detalles y esperamos haberlo conseguido".

Preguntado por el objetivo, Pablo Nieto, director del equipo, afirmó: "La meta siempre es mejorar. Si nos fijamos en nuestra temporada del año pasado, obviamente fue fantástica. Creo que tenemos que intentar mejorar nuestros errores y, sobre todo, disfrutar. Va a ser un año difícil porque muchos pilotos son muy, muy rápidos. Tenemos que intentar ser competitivos y ser uno de los principales protagonistas".