Dévoilée par la presse : Nouveau design VR46 pour "Bez" et "Diggia

La Pertamina Enduro VR46 Racing de Valentino Rossi vient de dévoiler le nouveau look lumineux de Marco Bezzecchi et de la nouvelle recrue Fabio Di Giannantonio pour la saison MotoGP 2024.

Le slogan "Fluo Stream" est tout un programme pour le VR46 Racing Team 2024 : Dans le nouveau design conçu par Aldo Drudi, le jaune fluo éclatant se fond dans un blanc sobre sur les machines Ducati Desmosedici GP23 de l'écurie de Tavullia.

"Quelle pourrait être la couleur du team VR46 ? Il y a en effet une tradition : le jaune est une couleur qui a accompagné toute la carrière de Vale. C'est une couleur nerveuse, pleine d'action, une couleur de course. Ce n'est certainement pas une couleur pour un studio de dentiste", a expliqué le concepteur de longue date du casque de Valentino Rossi. Afin de pouvoir placer les sponsors de manière proéminente, il a été presque obligatoire de neutraliser l'arrière-plan et d'utiliser uniquement la couleur, sans aucun graphique, a également expliqué Drudi.

Le nouveau sponsor titre pour les trois prochaines saisons, le groupe pétrolier indonésien Pertamina, apporte le logo rouge. En évoquant ce nouveau partenariat, Valentino Rossi a souligné l'importance de l'Indonésie pour le MotoGP. "La passion est incroyable. Quand on est là-bas, on voit dans les rues toutes ces mobylettes, toujours à fond, comme en Italie dans les années 1980", a souri le neuf fois champion du monde.

Marco Bezzecchi, qui a décrit les trois premières victoires de l'équipe Rossi en MotoGP l'année dernière, a décrit le nouveau look de la manière suivante : "La moto est lumineuse, magnifique et très spéciale, car elle est très différente des autres. Et espérons qu'elle soit rapide" !

Son nouveau coéquipier Fabio Di Giannantonio a abondé dans son sens : "La moto est incroyablement belle. Quand je l'ai vue pour la première fois, ma première réaction a été : 'Mamma mia, les gars, quelle moto ! Comme Bez l'a dit, espérons qu'elle soit aussi rapide. Mais j'en suis presque sûr, car c'est une belle bête".

Le directeur de l'équipe, Alessio "Uccio" Salucci, bras droit de longue date de Valentino Rossi, a raconté lors de la présentation de l'équipe : "Après que Vale a - malheureusement - arrêté, il n'a pas été facile de continuer à faire connaître notre nom dans le monde. Je pense qu'avec ces deux projets, l'Academy et le Team, nous y parvenons, surtout grâce à nos pilotes. C'est très important. Si les gens continuent à nous interpeller et à nous dire : 'Bon sang, ce n'était pas facile de continuer à ce niveau ! Alors c'est beau et cela me rend fier. Nous essayons toujours de faire de notre mieux. Après la fantastique saison 2023, ce ne sera pas facile, nous avons obtenu de superbes résultats. 2024 sera une année difficile, car le niveau est de plus en plus élevé. Mais nous y sommes, nous avons essayé d'améliorer encore quelques détails et nous espérons y être parvenus".

Interrogé sur les objectifs, le team manager Pablo Nieto a déclaré : "L'objectif est toujours de s'améliorer. Si l'on regarde notre saison de l'année dernière, elle était évidemment fantastique. Je pense que nous devons essayer d'améliorer nos erreurs et, surtout, que nous devons en profiter. Ce sera une année difficile, car beaucoup de pilotes sont très, très rapides. Nous devons essayer d'être compétitifs et de faire partie des principaux acteurs".