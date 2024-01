Svelato: Nuovo design VR46 per "Bez" e "Diggia

Il Pertamina Enduro VR46 Racing di Valentino Rossi ha appena svelato il nuovo look di Marco Bezzecchi e del nuovo acquisto Fabio Di Giannantonio per la stagione 2024 del MotoGP.

Il motto "Fluo Stream" è il programma del VR46 Racing Team 2024: Nel nuovo design nato dalla penna di Aldo Drudi, il giallo fluo delle Ducati Desmosedici GP23 del team di Tavullia si fonde con il bianco.

"Quale potrebbe essere il colore del team VR46? C'è una tradizione: il giallo è un colore che ha accompagnato tutta la carriera di Vale. È un colore nervoso, pieno di azione, un colore da corsa. Non è certo un colore da studio dentistico", ha spiegato il designer del casco di Valentino Rossi. Per poter mettere in evidenza gli sponsor, è stata una decisione quasi obbligata quella di neutralizzare lo sfondo e utilizzare solo il colore, senza alcuna grafica, ha spiegato Drudi.

Il nuovo title sponsor per le prossime tre stagioni, l'azienda indonesiana di oli minerali Pertamina, contribuisce con il logo rosso. Valentino Rossi ha sottolineato l'importanza dell'Indonesia per la MotoGP in relazione alla nuova partnership. "La passione è incredibile. Quando sei lì, vedi tutti i motorini sulle strade, sempre a tutto gas, proprio come in Italia negli anni '80", ha sorriso il nove volte campione del mondo.

Marco Bezzecchi, che l'anno scorso ha portato al team Rossi le prime tre vittorie in MotoGP, ha descritto così il nuovo look: "La moto è luminosa, bella e molto speciale perché è molto diversa dalle altre. E speriamo che sia anche veloce!".

Il suo nuovo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio è d'accordo: "La moto è incredibilmente bella. Quando l'ho vista per la prima volta, la mia prima reazione è stata: 'Mamma mia, ragazzi, che moto! Come ha detto Bez, speriamo che sia anche veloce. Sono quasi certo che lo sia, perché è una bella bestia".

Il direttore del team Alessio "Uccio" Salucci, da sempre braccio destro di Valentino Rossi, ha dichiarato alla presentazione della squadra: "Dopo che Vale - purtroppo - ha lasciato, non è stato facile mantenere il nostro nome nel mondo. Credo che con i due progetti, l'Academy e la squadra, ci stiamo riuscendo, soprattutto grazie ai nostri piloti. Questo è molto importante. Quando le persone si avvicinano a noi e dicono: "Cavolo, non è stato facile continuare a questo livello! Allora è bello e mi rende orgoglioso. Facciamo sempre del nostro meglio. Dopo la fantastica stagione 2023, non sarà facile, abbiamo ottenuto grandi risultati. Il 2024 sarà un anno difficile perché il livello è sempre più alto. Ma siamo lì, abbiamo cercato di migliorare alcuni dettagli e speriamo di esserci riusciti".

Alla domanda sull'obiettivo, il Team Manager Pablo Nieto ha risposto: "L'obiettivo è sempre quello di migliorare. Se si guarda alla nostra stagione dell'anno scorso, è stata ovviamente fantastica. Penso che dobbiamo cercare di migliorare i nostri errori e, soprattutto, dobbiamo divertirci. Sarà un anno difficile perché molti piloti sono molto, molto veloci. Dobbiamo cercare di essere competitivi e di essere tra i protagonisti".