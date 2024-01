Revelado: Novo design do VR46 para "Bez" e "Diggia"

O lema "Fluo Stream" é o programa da VR46 Racing Team 2024: No novo design da autoria de Aldo Drudi, o amarelo fluo brilhante das Ducati Desmosedici GP23 da equipa de corridas de Tavullia funde-se com o branco puro.

"Qual poderia ser a cor da equipa VR46? Há uma tradição: o amarelo é uma cor que acompanhou toda a carreira de Vale. É uma cor nervosa, cheia de ação, uma cor de corrida. Não é certamente uma cor para um consultório de dentista", explicou o designer de longa data do capacete de Valentino Rossi. Para poder colocar os patrocinadores de forma proeminente, foi quase uma decisão obrigatória neutralizar o fundo e utilizar apenas a cor, sem quaisquer gráficos, explicou também Drudi.

O novo patrocinador principal para as próximas três épocas, a empresa indonésia de óleos minerais Pertamina, contribui com o logótipo vermelho. Valentino Rossi sublinhou a importância da Indonésia para o MotoGP no que respeita à nova parceria. "A paixão é incrível. Quando lá estamos, vemos todos os ciclomotores nas ruas, sempre a todo o gás, tal como em Itália nos anos 80," sorriu o nove vezes campeão do mundo.

Marco Bezzecchi, que deu à equipa de Rossi as três primeiras vitórias no MotoGP no ano passado, descreveu o novo visual da seguinte forma: "A moto é brilhante, bonita e muito especial porque é muito diferente das outras. E esperemos que seja rápida!"

O seu novo companheiro de equipa Fabio Di Giannantonio concordou: "A moto está incrivelmente bonita. Quando a vi pela primeira vez, a minha primeira reação foi: 'Mamma mia, pessoal, que moto! Tal como o Bez disse, espero que também seja rápida. Tenho quase a certeza que sim, porque é uma bela besta."

O Diretor de Equipa Alessio "Uccio" Salucci, o braço direito de longa data de Valentino Rossi, disse na apresentação da equipa: "Depois de Vale - infelizmente - se ter demitido, não foi fácil manter o nosso nome no mundo. Acredito que com os dois projectos, a Academia e a equipa, estamos a ser bem sucedidos, sobretudo graças aos nossos pilotos. Isso é muito importante. Quando as pessoas ainda nos abordam e dizem: "Caramba, não foi fácil continuar a este nível! Isso é bom e deixa-me orgulhoso. Tentamos sempre dar o nosso melhor. Depois da fantástica época de 2023, não vai ser fácil, conseguimos grandes resultados. 2024 será um ano difícil porque o nível é sempre mais elevado. Mas estamos lá, tentámos melhorar alguns pormenores e esperamos ter sido bem sucedidos."

Quando questionado sobre o objetivo, o Diretor de Equipa Pablo Nieto afirmou: "O objetivo é sempre melhorar. Se olharmos para a nossa época do ano passado, é óbvio que foi fantástica. Penso que temos de tentar melhorar os nossos erros e, acima de tudo, temos de nos divertir. Vai ser um ano difícil porque muitos pilotos são muito, muito rápidos. Temos de tentar ser competitivos e ser um dos principais protagonistas".