Marco Bezzecchi : "Je vais tout faire pour les battre".

Le Pertamina Enduro VR46 Racing Team a dévoilé mercredi à Riccione un look radicalement différent pour la saison à venir. Vêtus d'un jaune fluo éclatant, Marco Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio ne manqueront pas de se faire remarquer. Dans le cas du troisième du championnat du monde de l'année dernière, les attentes sont également très élevées en ce qui concerne les résultats.

En marge de la présentation de l'équipe, "Bez" lui-même s'est gardé de répondre à la question obligatoire sur ses objectifs pour 2024. "C'est un peu tôt pour se fixer un objectif concret. Bien sûr, la saison dernière a été fantastique, mais chaque année est différente. Cette année, il y a quelques changements dans la grille et nous n'avons même pas encore participé au premier test de pré-saison. C'est pourquoi je préfère attendre avant de me fixer un objectif".

"Bien sûr, je veux à nouveau montrer de bonnes courses après l'année dernière", a ajouté le triple vainqueur de GP l'an dernier. "Mais pour l'instant, j'essaie de rester calme et de me concentrer sur les tests pour apprendre à connaître la moto et me sentir à l'aise dessus. Après la Malaisie, je réfléchirai à un objectif pour moi-même", a-t-il indiqué en citant le test de Sepang (du 6 au 8 février) comme premier baromètre.

Physiquement, l'Italien de 25 ans a retrouvé toute sa forme après sa fracture de la clavicule en octobre. "L'épaule va bien. Je pense que je vais faire toute la saison avec la plaque et les vis [dans la clavicule]. Car la plaque et tout le reste doivent rester là au moins six mois - et six mois après l'opération, ce serait exactement le début de la saison. En dehors de cela, cela fonctionne à nouveau bien avec l'épaule. Je l'ai testé au ranch, je fais aussi à nouveau du motocross. Je m'entraîne comme n'importe quel autre pilote pour être compétitif en début de saison".

Après ses excellentes performances de l'année dernière, Ducati aurait proposé à l'élève de Rossi un package d'usine au sein du Prima Pramac Racing Team, mais Bez a décidé de rester au sein de l'équipe VR46, où il devra se contenter de la Desmosedici GP23 de la saison précédente.

Ces derniersjours, lors de l'événement "Campioni in Pista" à Madonna di Campiglio, le directeur de course de Ducati, Gigi Dall'Igna, a laissé entendre qu'il pensait que le passage de la GP23 de l'année dernière à la nouvelle GP24 serait plus important que la différence entre la GP23 et la GP22 l'année précédente. Est-ce une raison de s'inquiéter, car les machines d'usine actuelles pourraient alors avoir un avantage plus important au fur et à mesure que la saison avance ? "Je ne sais pas. Vous devez demander à Pecco [Bagnaia], Jorge [Martin] ou aux autres pilotes d'usine", a répondu Bezzecchi. "Mais il est certain que je vais tout donner pour les battre", a-t-il ajouté avec un sourire.

Il ne sait pas si Bez recevra des mises à jour de Borgo Panigale pour sa GP23 lors des essais de février ou pendant la saison. "Je n'en ai aucune idée", a-t-il répondu à la question de SPEEDWEEK.com.

Le fait que la concurrence de Ducati puisse profiter des nouvelles concessions en 2024 ne préoccupe pas non plus particulièrement Bezzecchi. "Cela n'aura pas d'impact sur les performances de mon équipe, mais cela en aura certainement pour Honda et Yamaha, car ils pourront essayer et tester plus de choses. Ce sera certainement un avantage pour eux. Mais pour l'instant, je veux penser à moi et à mon équipe. Ducati travaille très bien, je n'ai pas peur pour cela".