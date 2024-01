Marco Bezzecchi: "Daremo tutto per batterli".

Il Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha svelato mercoledì a Riccione un look radicalmente diverso per la prossima stagione. Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio si distingueranno sicuramente per il loro giallo brillante. Soprattutto nel caso del terzo classificato del Campionato del Mondo dello scorso anno, le aspettative sono molto alte anche in termini di risultati.

Lo stesso "Bez" è stato riluttante a rispondere alla domanda obbligatoria sui suoi obiettivi per il 2024 a margine della presentazione della squadra. "È un po' presto per fissare un obiettivo concreto. Certo, la scorsa stagione è stata fantastica, ma ogni anno è diverso. Quest'anno sono state apportate alcune modifiche alla griglia di partenza e non abbiamo ancora effettuato il primo test pre-stagionale. Per questo voglio aspettare e vedere prima di pormi un obiettivo".

"Naturalmente voglio tornare a fare delle belle gare dopo l'anno scorso", ha aggiunto il tre volte vincitore del GP. "Ma al momento sto cercando di mantenere la calma e di concentrarmi sui test per conoscere la moto e sentirmi a mio agio su di essa. Dopo la Malesia, penserò a un obiettivo per me stesso", ha detto, citando i test di Sepang (dal 6 all'8 febbraio) come primo parametro di riferimento.

Dal punto di vista fisico, il 25enne italiano è di nuovo in forma dopo la rottura della clavicola avvenuta in ottobre. "La spalla è a posto. Penso che potrò gareggiare per tutta la stagione con la placca e le viti [nella clavicola]. Perché la placca e tutto il resto devono rimanere lì per almeno sei mesi - e sei mesi dopo l'operazione sarebbe esattamente l'inizio della stagione. A parte questo, la spalla funziona di nuovo bene. L'ho provata al ranch, sto anche tornando a fare motocross. Mi sto allenando come qualsiasi altro pilota per essere competitivo all'inizio della stagione".

Dopo le sue ottime prestazioni dello scorso anno, la Ducati avrebbe offerto al pupillo di Rossi un pacchetto factory nel Prima Pramac Racing Team, ma Bez ha deciso di rimanere con il team VR46 e dovrà accontentarsi della Desmosedici GP23 della stagione precedente.

Ildirettore di gara Ducati Gigi Dall'Igna ha detto chiaramente nei giorni scorsi, in occasione dell'evento "Campioni in Pista" a Madonna di Campiglio, che si aspetta che il passo dalla GP23 dello scorso anno alla nuova GP24 sia maggiore della differenza tra la GP23 e la GP22 dello scorso anno. È un motivo di preoccupazione perché le attuali moto ufficiali potrebbero avere un vantaggio maggiore nel corso della stagione? "Non lo so. Dovete chiedere a Pecco [Bagnaia], a Jorge [Martin] o agli altri piloti ufficiali", ha detto Bezzecchi. "Ma di sicuro darò tutto per batterli", ha aggiunto con un sorriso.

Non sapeva se Bez avrebbe ricevuto aggiornamenti da Borgo Panigale per la sua GP23 durante i test di febbraio o durante la stagione. "Non ne ho idea", ha risposto alla domanda di SPEEDWEEK.com.

Bezzecchi non è nemmeno particolarmente preoccupatoche i rivali della Ducati possano beneficiare delle nuove concessioni nel 2024. "Non influirà sulle prestazioni della mia squadra, ma sicuramente avrà un impatto su Honda e Yamaha perché potranno fare più prove e test. Questo sarà sicuramente un vantaggio per loro. Ma al momento voglio pensare a me stesso e alla mia squadra. La Ducati sta lavorando molto bene, quindi non sono preoccupato".