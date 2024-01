Marco Bezzecchi: "Dar tudo para os vencer"

A equipa Pertamina Enduro VR46 Racing Team revelou na quarta-feira, em Riccione, um visual radicalmente alterado para a próxima época. Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio vão certamente destacar-se visualmente em amarelo néon brilhante. Especialmente no caso do terceiro classificado do Campeonato do Mundo do ano passado, as expectativas também são muito elevadas em termos de resultados.

O próprio "Bez" mostrou-se relutante em responder à pergunta obrigatória sobre os seus objectivos para 2024, à margem da apresentação da equipa. "É um pouco cedo para definir um objetivo concreto. Claro que a época passada foi fantástica, mas todos os anos são diferentes. Este ano houve algumas alterações na grelha e ainda nem sequer fizemos o primeiro teste de pré-época. É por isso que quero esperar para ver antes de estabelecer um objetivo".

"É claro que quero voltar a fazer boas corridas depois do ano passado", acrescentou o vencedor de três GPs no ano passado. "Mas, de momento, estou a tentar manter a calma e concentrar-me nos testes para conhecer a moto e sentir-me confortável com ela. Depois da Malásia, vou pensar num objetivo para mim próprio," disse, citando o teste de Sepang (6 a 8 de fevereiro) como o primeiro parâmetro.

Fisicamente, o italiano de 25 anos está novamente em forma depois de ter partido a clavícula em outubro. "O ombro está ótimo. Penso que vou competir toda a época com a placa e os parafusos [na clavícula]. Porque a placa e tudo o resto têm de ficar lá durante pelo menos seis meses - e seis meses após a operação seria exatamente o início da época. De resto, o ombro está a funcionar bem outra vez. Testei-o no rancho, também estou a fazer motocross outra vez. Estou a treinar como qualquer outro piloto para ser competitivo no início da época."

Após as suas fortes prestações no ano passado, a Ducati teria oferecido ao pupilo de Rossi um pacote de fábrica na Prima Pramac Racing Team, mas Bez decidiu ficar com a equipa VR46 e terá de se contentar com a Desmosedici GP23 da época anterior.

O diretor de corridas da Ducati, Gigi Dall'Igna, deixou claro nos últimos dias no evento "Campioni in Pista" em Madonna di Campiglio que espera que o passo da GP23 do ano passado para a nova GP24 seja maior do que a diferença entre a GP23 e a GP22 do ano passado. Isto é motivo de preocupação porque as actuais motos de fábrica podem ter uma maior vantagem à medida que a época avança? "Não sei. Terá de perguntar ao Pecco [Bagnaia], ao Jorge [Martin] ou aos outros pilotos de fábrica", disse Bezzecchi. "Mas de certeza que vou dar tudo para os vencer", acrescentou com um sorriso.

Ele não sabia se Bez iria receber actualizações da Borgo Panigale para a sua GP23 durante os testes em fevereiro ou durante a época. "Não faço ideia", respondeu ele quando questionado pela SPEEDWEEK.com.

Bezzecchi também não está particularmente preocupadocom o facto de os rivais da Ducati poderem beneficiar das novas concessões em 2024. "Não vai afetar o desempenho da minha equipa, mas terá certamente um impacto na Honda e na Yamaha porque podem experimentar e testar mais. Isso será certamente uma vantagem para elas. Mas, de momento, quero pensar em mim e na minha equipa. A Ducati está a trabalhar muito bem, por isso não estou preocupado com isso."