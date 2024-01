Fabio Di Giannantonio (VR46) : "Le GOAT comme patron"

Fabio Di Giannantonio est - avec le sponsor titre indonésien - la nouvelle recrue du Pertamina Enduro VR46 Racing Team, qui s'est présenté officiellement mercredi après-midi à Riccione et a dévoilé sa livrée jaune vif pour la saison MotoGP 2024.

"De mon côté, il y a beaucoup de nouveautés - les couleurs, le team et l'équipe, en plus de cela, la moto est similaire mais nouvelle pour moi", a énuméré "Diggia", qui est passé de Gresini à VR46 lors des tests de Valence fin novembre et qui est passé de la GP22 à la GP23. "La nouvelle moto est un peu meilleure dans presque tous les domaines. L'équipe est fantastique, ils sont super professionnels et ma nouvelle équipe est également très bonne. L'énergie à Valence était super-cool. Le départ a été bon, ils ont beaucoup de connaissances et je suis presque sûr que nous pourrons bien commencer la saison dès la première phase. Il sera certainement important de faire de bons tests à Sepang et au Qatar. Mais je pense que nous serons prêts à nous battre dès la première course au Qatar".

C'est sous les projecteurs de Doha que l'Italien de 25 ans a fêté sa première victoire en MotoGP il y a deux mois, une victoire qui a largement contribué à ce que Di Giannantonio continue à courir dans la catégorie reine en 2024, après avoir dû céder sa place chez Gresini Racing à rien de moins que Marc Márquez.

En 2024, ils seront tous les deux sur la même moto. Est-ce une motivation supplémentaire pour peut-être prouver quelque chose face à l'octuple champion du monde ? "Ma motivation est que je ne vois pas d'étoile à côté de mon nom quand je regarde mes statistiques. C'est ma plus grande motivation", a déclaré Diggia en faisant référence en souriant au plus grand objectif de tout pilote de course : un titre de champion du monde. "L'objectif est d'être le meilleur, et je pense que c'est la meilleure motivation - aucun Marc ni personne ne peut être une meilleure motivation".

L'objectif concret pour la saison à venir a été formulé ainsi par le douzième du championnat du monde de l'année dernière : "Mon but est de me développer en tant que pilote et d'améliorer les performances de l'année précédente. La fin de saison a été fantastique et l'objectif serait de continuer sur cette lancée et d'être constamment dans le top 5. Mais tout dépendra de la manière dont nous commencerons les essais. Pour l'instant, l'accent est simplement mis sur le fait d'arriver à Sepang le mieux préparé possible, afin de mettre quelques choses en ordre pour le Qatar et d'être ensuite le mieux préparé possible pour le GP du Qatar".

Une particularité : Di Giannantonio est certes un pilote VR46, mais il n'est pas un protégé officiel de la VR46 Riders Academy. Sa préparation a-t-elle néanmoins changé par rapport à l'année dernière ? "L'hiver a été assez normal, de mon côté il n'y a pas eu de grands changements. Pendant la saison, il y aura quelques différences, car je pourrai m'entraîner plus souvent au ranch et avec les gars de VR46. Ce sera donc pour moi une excellente occasion de m'améliorer", a révélé le Romain.

"Avoir Valentino comme patron sera aussi une aide précieuse. Car j'aurai le GOAT, le plus grand de tous les temps, qui pourra regarder par-dessus mon épaule et me donner quelques conseils. Ce sont les principales différences". Le changement d'équipe n'aurait toutefois pas apporté de surprises. "Je savais déjà que c'était une super équipe", a souligné Diggia.