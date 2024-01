Fabio Di Giannantonio (VR46): "Il GOAT come boss"

Fabio Di Giannantonio è - insieme al title sponsor indonesiano - la novità del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, che si è presentato ufficialmente mercoledì pomeriggio a Riccione e ha svelato la livrea giallo brillante per la stagione 2024 della MotoGP.

"Ci sono molte novità da parte mia: i colori, la squadra e l'equipaggio, oltre alla moto che è simile ma nuova per me", ha detto "Diggia", che è passato da Gresini a VR46 in occasione dei test di Valencia di fine novembre ed è passato dalla GP22 alla GP23. "La nuova moto è un po' meglio in quasi tutti i settori. La squadra è fantastica, super professionale e anche il mio nuovo team è molto bravo. L'energia a Valencia è stata super-raffreddata. L'inizio è stato buono, hanno molta conoscenza e sono abbastanza sicuro che possiamo iniziare bene la prima fase della stagione. Sicuramente sarà importante fare dei buoni test a Sepang e in Qatar. Ma credo che saremo pronti a combattere alla prima gara in Qatar".

Il 25enne italiano ha festeggiato la sua prima vittoria in MotoGP sotto i riflettori di Doha due mesi fa, che ha giocato un ruolo chiave nel garantire che Di Giannantonio gareggerà nella classe regina anche nel 2024, dopo aver dovuto cedere il suo posto al Gresini Racing a nientemeno che Marc Márquez.

Entrambi saranno sulla stessa moto nel 2024. È una motivazione in più per provare qualcosa contro l'otto volte campione del mondo? "La mia motivazione è che non vedo una stella accanto al mio nome quando guardo le mie statistiche. Questa è la mia motivazione più grande", ha detto Diggia con un sorriso, riferendosi all'obiettivo più grande per ogni pilota: il titolo di campione del mondo. "L'obiettivo è quello di essere il migliore e credo che questa sia la motivazione migliore: nessun Marc o nessun altro può essere una motivazione migliore".

Il dodicesimo pilota del Campionato del Mondo dello scorso anno ha formulato il suo obiettivo specifico per la prossima stagione come segue: "Il mio obiettivo è quello di crescere come pilota e migliorare le prestazioni dello scorso anno. La fine della stagione è stata fantastica e l'obiettivo sarebbe quello di costruire su questa base e di essere costantemente tra i primi cinque. Ma tutto dipenderà da come inizieremo i test. Ora l'obiettivo è semplicemente quello di arrivare a Sepang il più preparati possibile per mettere a punto alcune cose per il Qatar e poi essere il più preparati possibile per il GP del Qatar".

Una particolarità: Di Giannantonio è un pilota VR46, ma non un pupillo ufficiale della VR46 Riders Academy. La sua preparazione è cambiata rispetto all'anno scorso? "L'inverno è stato abbastanza normale, non ci sono stati grandi cambiamenti da parte mia. Durante la stagione ci saranno alcune differenze perché potrò allenarmi più spesso al ranch e con i ragazzi della VR46. Quindi sarà una grande opportunità per me per migliorare", ha rivelato il romano.

"Avere Valentino come capo sarà anche un grande aiuto. Perché avrò il GOAT, il più grande di tutti i tempi, che potrà guardarmi le spalle e darmi qualche consiglio. Queste sono le differenze principali". Tuttavia, il cambio di squadra non ha portato alcuna sorpresa. "Sapevo già che si trattava di una grande squadra", ha sottolineato Diggia.