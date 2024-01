Fabio Di Giannantonio (VR46): "O melhor chefe como chefe"

Fabio Di Giannantonio teve de abrir caminho para Marc Márquez na Gresini Racing, mas vai alinhar com as novas cores da Pertamina VR46 para o nove vezes campeão do mundo Valentino Rossi na época de MotoGP de 2024.

Fabio Di Giannantonio é - juntamente com o patrocinador indonésio - a nova adição à Pertamina Enduro VR46 Racing Team, que se apresentou oficialmente na tarde de quarta-feira em Riccione e revelou a pintura amarela brilhante para a temporada de 2024 do MotoGP.

"Há muitas coisas novas do meu lado - as cores, a equipa e a tripulação, além de que a moto é semelhante, mas nova para mim", disse "Diggia", que mudou da Gresini para a VR46 no teste de Valência no final de novembro e trocou a GP22 pela GP23. "A nova moto é um pouco melhor em quase todas as áreas. A equipa é fantástica, é super-profissional e a minha nova equipa também é muito boa. A energia em Valência foi muito boa. O início foi bom, eles têm muitos conhecimentos e tenho a certeza de que podemos ter um bom começo na primeira fase da época. É claro que será importante fazer bons testes em Sepang e no Qatar. Mas acredito que estaremos prontos para lutar na primeira corrida no Qatar."

O italiano de 25 anos celebrou a sua primeira vitória no MotoGP sob os holofotes de Doha há dois meses, o que desempenhou um papel fundamental para garantir que Di Giannantonio também vai competir na categoria rainha em 2024, depois de ter de ceder o seu lugar na Gresini Racing a ninguém menos que Marc Márquez.

Ambos vão estar na mesma mota em 2024. Isso é uma motivação adicional para talvez provar algo contra o oito vezes campeão do mundo? "A minha motivação é o facto de não ver uma estrela ao lado do meu nome quando olho para as minhas estatísticas. Essa é a minha maior motivação", disse Diggia com um sorriso, referindo-se ao maior objetivo de qualquer piloto de corridas - um título de campeão do mundo. "O objetivo é ser o melhor e penso que essa é a melhor motivação - nem Marc nem ninguém pode ser uma motivação melhor."

O décimo segundo classificado do Campeonato do Mundo do ano passado formulou o seu objetivo específico para a próxima época da seguinte forma: "O meu objetivo é evoluir como piloto e melhorar o desempenho do ano passado. O final da época foi fantástico e o objetivo é continuar a trabalhar nesse sentido e estar sempre entre os cinco primeiros. Mas tudo vai depender de como começarmos os testes. O foco agora é simplesmente chegar a Sepang o mais preparado possível para acertar algumas coisas para o Qatar e depois estar o mais preparado possível para o GP do Qatar."

Uma particularidade: Di Giannantonio é um piloto da VR46, mas não é um protegido oficial da VR46 Riders Academy. A sua preparação mudou em relação ao ano passado? "O inverno foi bastante normal, não houve grandes mudanças da minha parte. Durante a época haverá algumas diferenças, porque poderei treinar mais vezes no rancho e com os rapazes do VR46. Por isso, esta será uma óptima oportunidade para melhorar", revelou o romano.

"Ter o Valentino como meu patrão também será uma grande ajuda. Porque vou ter o GOAT, o melhor de todos os tempos, que pode olhar por cima do meu ombro e dar-me alguns conselhos. Essas são as principais diferenças." No entanto, a mudança de equipa não trouxe quaisquer surpresas. "Eu sabia de antemão que era uma grande equipa", sublinhou Diggia.