Stefan Bradl (Honda): Primeiro teste do ano em Jerez

O piloto de testes da Honda, Stefan Bradl, misturou-se com os ases do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez e completou o seu primeiro dia de testes do ano civil de 2024 na quarta-feira: As primeiras imagens da RC213V revista.

Enquanto as equipas Ducati de Gresini, Lenovo e VR46 estão a anunciar a nova temporada com as tradicionais apresentações das equipas, a Honda já está na pista com Stefan Bradl. No Circuito de Jerez-Ángel Nieto, o bávaro vai misturar-se com os pilotos do Campeonato do Mundo de Superbike que vão completar o primeiro grande teste de inverno do ano nos dias 24 e 25 de janeiro no sul de Espanha.

Particularmente notável na Honda RC213V de Bradl foi o novo pacote aerodinâmico com um entalhe lateral claramente pronunciado (painéis laterais de "efeito solo") e uma secção traseira revista, incluindo um poderoso spoiler. Também foi apresentado um novo braço oscilante.

Recorde-se que os primeiros testes oficiais de MotoGP em 2024 terão lugar em Sepang, no início de fevereiro. O teste shakedown de 1 a 3 de fevereiro, reservado aos pilotos de testes, ao estreante Pedro Acosta e - graças às concessões concedidas - também aos pilotos regulares da Honda e da Yamaha, será seguido pelo primeiro teste IRTA com todos os pilotos de 6 a 8 de fevereiro.

Testes de MotoGP para a pré-época de 2024

01 a 03 de fevereiro: Teste de Sepang (para pilotos de testes, estreantes e pilotos em máquinas do Grupo D com "concessões")

06 a 08 de fevereiro: Teste de Sepang

19 e 20 de fevereiro: Teste no Qatar

Testes de MotoGP para a época de 2024

29 de abril: Jerez

03 de junho: Mugello

09 setembro: Misano