Marco Bezzecchi (Ducati): "Necesito más tiempo"

Marco Bezzecchi ganó tres Grandes Premios el año pasado con la Ducati Desmosedici GP22 y cambió a la GP23 en el test de Valencia a finales de noviembre, con la que su compañero Francesco "Pecco" Bagnaia ganó el título de MotoGP 2023.

"Sólo he pilotado la nueva moto un día. Es diferente en comparación con la moto que piloté la temporada pasada, pero la diferencia no es nada del otro mundo", dijo la estrella del Pertamina VR46 al margen de la presentación del equipo en Riccione. "Sin embargo, cuando estás acostumbrado a pilotar una moto de una manera determinada, siempre es difícil adaptar el estilo de pilotaje, aunque los cambios sean muy pequeños. En Valencia, me di cuenta de algunos aspectos positivos, pero también de algunas cosas que tengo que mejorar, especialmente en mi estilo de pilotaje, porque la moto exige algo diferente de mí. Sé lo que tengo que hacer para rendir, pero no fui capaz de hacerlo en Valencia. Todavía me faltaban algunos pasos".

La diferencia es mayor que cuando cambió de la GP21 a la GP22 hace un año, admitió "Bez". "Por eso todavía necesito entender la moto un poco mejor". En principio, sin embargo, el medallista de bronce del Campeonato del Mundo de 2023 dijo: "La GP23 es una moto muy competitiva que ha ganado el Campeonato del Mundo y es sin duda una moto fantástica. Sólo necesito más tiempo para entender mejor cómo tengo que pilotar la moto para maximizar su potencial."

"Estoy deseando llegar a Malasia porque la pista es diferente y me gusta mucho. Suelo disfrutar mucho pilotando allí. Estoy ansioso por ver cómo me sentiré allí con la nueva moto", dijo Bezzecchi, refiriéndose al primer test IRTA del año natural, del 6 al 8 de febrero.

El italiano de 25 años iniciará entonces su tercera temporada en MotoGP. ¿Qué se lleva del año pasado? "La temporada pasada fue especial porque fue el primer año con los sprints y el nuevo calendario. Aprendí a trabajar no sólo de la mejor manera posible, sino también de la forma más rápida. Eso fue lo principal. Pero también mejoré mi estilo de conducción, la gestión de los neumáticos y el frenado. Estoy muy contento con estos progresos, pero como siempre en el deporte y especialmente en MotoGP, nunca dejas de mejorar. Así que no puedo quedarme de brazos cruzados, tengo que seguir trabajando", dijo el pupilo de Rossi.

Uno de los puntos débiles de la temporada pasada tenía que ver con sus salidas y los primeros compases de las carreras. ¿Podrá remediarlo la GP23? "El dispositivo de salida es obviamente un poco diferente al que tenía el año pasado. Eso será una ventaja. Pero la moto no arranca sola", dijo Bezzecchi. "Tengo que mejorar, tengo que trabajar en el embrague e intentar mejorar en la fase de salida. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto, desde mi debut en MotoGP. Poco a poco voy mejorando y estoy convencido de que aprenderé a arrancar más rápido. Con este paquete, quizás funcione un poco mejor. Al menos eso espero".

Resultado test Valencia (28 noviembre 2023):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0.028 s

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0.171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0.263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0.385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.409

8º Bastianini, Ducati, + 0.543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0.703

11º Bagnaia, Ducati, + 0.717

12º Quartararo, Yamaha, + 0.769

13º Mir, Honda, + 0.798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.824

15º Martin, Ducati, + 0.899

16º Morbidelli, Ducati, + 0.953

17º Zarco, Honda, + 1.030

18º Acosta, KTM, + 1.223

19º Rins, Yamaha, + 1.311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21º Nakagami, Honda, + 1.723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23º Savadori, Aprilia, + 3.431