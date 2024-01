Marco Bezzecchi (Ducati) : "J'ai besoin de plus de temps".

Marco Bezzecchi a remporté trois Grands Prix l'année dernière sur la Ducati Desmosedici GP22 et est passé, lors des tests de Valence fin novembre, à la GP23, avec laquelle son pote Francesco "Pecco" Bagnaia a remporté le titre MotoGP 2023.

"Je n'ai piloté la nouvelle moto qu'une seule journée. Elle est différente par rapport à la moto que j'ai pilotée la saison dernière, mais la différence n'a rien de fou", a décrit la star de Pertamina-VR46 en marge de la présentation de l'équipe à Riccione. "Mais quand on est habitué à piloter une moto d'une certaine manière, il est toujours difficile d'adapter son pilotage, même si les changements sont minimes. A Valence, j'ai constaté certains aspects positifs, mais aussi certaines choses que je dois améliorer, notamment dans mon pilotage, car la moto me demande quelque chose de différent. Je sais ce que je dois faire pour être performant, mais à Valence, je n'étais pas encore en mesure de le faire. Il me manquait encore quelques étapes".

La différence est plus grande que lorsqu'il est passé de la GP21 à la GP22 il y a un an, a reconnu "Bez". "C'est pourquoi je dois encore comprendre un peu mieux la moto". Mais sur le fond, le troisième du championnat du monde 2023 a maintenu : "La GP23 est une moto très compétitive, qui a gagné le championnat du monde et qui est certainement une moto fantastique. J'ai simplement besoin de plus de temps pour mieux comprendre comment piloter la moto afin d'en exploiter le potentiel maximal".

"J'ai hâte d'être en Malaisie parce que le circuit est différent et que je l'aime beaucoup. En général, j'apprécie beaucoup d'y rouler. Je suis impatient de voir comment je vais me sentir là-bas avec la nouvelle moto", a déclaré Bezzecchi en faisant référence au premier test IRTA de l'année civile, du 6 au 8 février.

L'Italien de 25 ans entamera alors sa troisième saison en MotoGP. Que retient-il de l'année écoulée ? "La saison dernière a été spéciale parce que c'était la première année avec les sprints et le nouveau calendrier. J'ai appris à essayer de travailler non seulement de la meilleure façon possible, mais aussi de la façon la plus rapide possible. C'était l'essentiel. Mais j'ai aussi amélioré mon style de conduite, ma gestion des pneus et la phase de freinage. Je suis très heureux de ces progrès, mais comme toujours dans le sport, et en particulier en MotoGP, on ne cesse jamais de s'améliorer. Je ne peux donc pas me contenter de rester assis, je dois continuer à travailler", sait l'élève de Rossi.

L'une des faiblesses de la saison dernière concernait ses départs et le début des courses. Le GP23 peut-il y remédier ? "Le dispositif de départ est évidemment un peu différent de celui que j'avais l'année dernière. Ce sera un avantage. Mais la moto ne démarre pas toute seule", a constaté Bezzecchi. "Je dois m'améliorer, je dois travailler sur l'embrayage et essayer de m'améliorer moi-même dans la phase de départ. Nous y travaillons depuis longtemps, depuis mes débuts en MotoGP. Petit à petit, cela s'améliore et je suis convaincu que je vais apprendre à démarrer plus vite. Avec ce package, cela fonctionnera peut-être un peu mieux. Du moins, je l'espère".

Résultat du test de Valence (28 novembre 2023) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431