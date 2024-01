Marco Bezzecchi (Ducati): "Ho bisogno di più tempo".

Marco Bezzecchi ha fatto bene al debutto sulla GP23 a Valencia, ma dice che deve ancora adattarsi meglio alla sua nuova macchina da lavoro per il Campionato del Mondo MotoGP 2024, che è stata dipinta in modo vivace.

Marco Bezzecchi ha vinto tre Gran Premi l'anno scorso con la Ducati Desmosedici GP22 ed è passato alla GP23 in occasione dei test di Valencia di fine novembre, con la quale il suo compagno Francesco "Pecco" Bagnaia ha vinto il titolo MotoGP 2023.

"Ho guidato la nuova moto solo per un giorno. È diversa rispetto alla moto con cui ho corso la scorsa stagione, ma non c'è una differenza pazzesca", ha detto il protagonista di Pertamina VR46 a margine della presentazione del team a Riccione. "Tuttavia, quando si è abituati a guidare una moto in un certo modo, è sempre difficile adattare lo stile di guida, anche se i cambiamenti sono molto piccoli. A Valencia ho notato alcuni aspetti positivi, ma anche alcune cose che devo migliorare, soprattutto nel mio stile di guida, perché la moto richiede qualcosa di diverso da me. So cosa devo fare per essere performante, ma a Valencia non ci sono riuscito. Mi mancava ancora qualche passo".

La differenza è maggiore rispetto a quando è passato dalla GP21 alla GP22 un anno fa, ha ammesso "Bez". "Per questo motivo devo ancora capire un po' meglio la moto". In linea di massima, però, il bronzo del Campionato del Mondo 2023 ha dichiarato: "La GP23 è una moto molto competitiva che ha vinto il Campionato del Mondo ed è sicuramente una moto fantastica. Ho solo bisogno di più tempo per capire meglio come devo guidare la moto per massimizzare il suo potenziale".

"Non vedo l'ora di correre in Malesia perché la pista è diversa e mi piace molto. Di solito mi piace molto guidare lì. Non vedo l'ora di vedere come mi sentirò lì con la nuova moto", ha detto Bezzecchi, riferendosi al primo test IRTA dell'anno solare che si terrà dal 6 all'8 febbraio.

Il 25enne italiano entrerà quindi nella sua terza stagione di MotoGP. Cosa ha imparato dall'anno scorso? "L'anno scorso è stato speciale perché è stato il primo anno con gli sprint e il nuovo programma. Ho imparato a lavorare non solo nel miglior modo possibile, ma anche nel modo più veloce possibile. Questa è stata la cosa principale. Ma ho anche migliorato il mio stile di guida, la gestione dei pneumatici e la frenata. Sono molto contento di questi progressi, ma come sempre nello sport, e soprattutto nella MotoGP, non si smette mai di migliorare. Quindi non posso stare con le mani in mano, devo continuare a lavorare", ha detto l'allievo di Rossi.

Un punto debole della scorsa stagione riguardava le partenze e le prime fasi di gara. La GP23 può rimediare a questo problema? "Il dispositivo di partenza è ovviamente un po' diverso da quello che avevo l'anno scorso. Questo sarà un vantaggio. Ma la moto non parte da sola", ha detto Bezzecchi. "Devo migliorare, devo lavorare sulla frizione e cercare di migliorarmi nella fase di partenza. Ci stiamo lavorando da molto tempo, dal mio debutto in MotoGP. Un po' alla volta si sta migliorando e sono convinto che imparerò a partire più velocemente. Con questo pacchetto, forse funzionerà un po' meglio. Almeno lo spero".

Risultato test di Valencia (28 novembre 2023):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431