Marco Bezzecchi (Ducati): "Preciso de mais tempo".

Marco Bezzecchi ganhou três Grandes Prémios no ano passado com a Ducati Desmosedici GP22 e mudou para a GP23 no teste de Valência no final de novembro, com a qual o seu amigo Francesco "Pecco" Bagnaia ganhou o título de MotoGP de 2023.

"Só andei um dia com a nova moto. É diferente em comparação com a moto que pilotei na época passada, mas a diferença não é nada de especial", disse a estrela da Pertamina VR46 à margem da apresentação da equipa em Riccione. "No entanto, quando se está habituado a conduzir uma moto de uma determinada forma, é sempre difícil adaptar o estilo de condução, mesmo que as alterações sejam muito pequenas. Em Valência, notei alguns aspectos positivos, mas também algumas coisas que preciso de melhorar - especialmente no meu estilo de condução, porque a moto exige algo diferente de mim. Sei o que preciso de fazer para ter um bom desempenho, mas não fui capaz de o fazer em Valência. Ainda me faltavam alguns passos".

A diferença é maior do que quando ele mudou da GP21 para a GP22 há um ano, admitiu "Bez". "É por isso que ainda preciso de compreender um pouco melhor a mota." Em princípio, no entanto, o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo de 2023 disse: "A GP23 é uma moto muito competitiva que ganhou o Campeonato do Mundo e é certamente uma moto fantástica. Só preciso de mais tempo para perceber melhor como devo conduzir a moto para maximizar o seu potencial."

"Estou ansioso pela Malásia porque a pista é diferente e eu gosto muito dela. Normalmente gosto muito de lá andar. Estou entusiasmado para ver como me vou sentir lá com a nova moto," disse Bezzecchi, referindo-se ao primeiro teste IRTA do ano civil de 6 a 8 de fevereiro.

O italiano de 25 anos vai então entrar na sua terceira época de MotoGP. O que é que ele retirou do ano passado? "A época passada foi especial porque foi o primeiro ano com os sprints e o novo calendário. Aprendi a tentar trabalhar não só da melhor forma possível, mas também da forma mais rápida. Isso foi o mais importante. Mas também melhorei o meu estilo de condução, a gestão dos pneus e a travagem. Estou muito contente com este progresso, mas como sempre no desporto e especialmente no MotoGP, nunca se pára de melhorar. Por isso não posso ficar sentado, tenho de continuar a trabalhar", disse o pupilo de Rossi.

Um dos pontos fracos da época passada prendeu-se com os arranques e as fases iniciais das corridas. Será que a GP23 pode remediar isso? "O dispositivo de arranque é obviamente um pouco diferente do que tinha no ano passado. Isso será uma vantagem. Mas a mota não arranca sozinha", disse Bezzecchi. "Tenho de melhorar, tenho de trabalhar na embraiagem e tentar melhorar a minha fase de arranque. Estamos a trabalhar nisto há muito tempo - desde a minha estreia no MotoGP. Pouco a pouco está a melhorar e estou convencido de que vou aprender a arrancar mais depressa. Com este pacote, talvez funcione um pouco melhor. Pelo menos espero que sim."

Resultado do teste de Valência (28 de novembro de 2023):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431