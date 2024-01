Exclusiva: Stefan Bradl (HRC) con wildcard en Sachsenring

El miércoles y el jueves, más de 30 pilotos de los Campeonatos del Mundo de Superbike y Supersport estarán en el primer gran test de invierno en Jerez, con el piloto probador de Honda en MotoGP, Stefan Bradl, también muy ocupado completando vueltas - 73 el primer día.

Gracias a las concesiones otorgadas - Honda, al igual que Yamaha, recibe 260 neumáticos de test para esta temporada, puede rodar en todos los circuitos GP, recibe tres wildcards antes y después del parón veraniego, puede llevar dos actualizaciones aerodinámicas y el desarrollo del motor no está congelado - el piloto probador Bradl tiene más retos que nunca.



"Haremos pruebas durante todo el año y en muchos circuitos", reveló el Campeón del Mundo de Moto2 de 2011 en una entrevista individual con SPEEDWEEK.com. "Hasta ahora, he tenido entre 25 y 30 días de test al año, ahora pasarán a ser 40. También habrá carreras de vez en cuando, y se han solicitado wildcards para Jerez, Barcelona y Sachsenring. Ese es el plan para la primera mitad de la temporada".



Hay que tener en cuenta que Honda también puede permitir que sus pilotos habituales Joan Mir y Luca Marini prueben, pero el número de neumáticos de test permitidos sigue siendo el mismo, 260. "Tenemos que vigilarlo y no podemos rodar como locos todo el tiempo", dijo Bradl. "El reglamento llegó tan tarde que llevará tiempo aplicarlo todo. Se decidió en noviembre, y ahora estamos en enero. En el poco tiempo disponible, no ha cambiado mucho de forma significativa nuestra forma de trabajar".



Los dos días de esta semana en Jerez difícilmente pueden describirse como un test propiamente dicho. "Tengo dos motos en el garaje cuyas configuraciones son tan diferentes que me está resultando difícil crear un ritmo", dijo Bradl. "Se trata de un test funcional. La moto salió de la caja y es completamente nueva. No quiero decir que estemos rodando el motor, pero tenemos que pasar por varios procesos. Las áreas de responsabilidad en MotoGP están cada vez más repartidas porque cada vez hay más. La historia se está volviendo extremadamente compleja".



El piloto alemán más laureado de MotoGP dijo lo siguiente sobre el nuevo paquete aerodinámico con una muesca lateral claramente pronunciada (carenado lateral de "efecto suelo"): "La aerodinámica en general tiene un efecto que es increíble. Filtra la sensación que el piloto tiene hacia el neumático y el asfalto. Esto cambia la sensación que tienes con las manos en el manillar o en el trasero. El efecto se nota claramente, sobre todo en las curvas rápidas. Estamos hablando de un poco de superficie en el carenado, que tiene un efecto enorme a 150 km/h. La aerodinámica es importante para todo hoy en día: más velocidad punta, mejor giro, menos caballitos".



Los primeros entrenamientos oficiales de MotoGP en 2024 están previstos para principios de febrero en Sepang. Al test shakedown del 1 al 3 de febrero, reservado a los pilotos de pruebas, al debutante Pedro Acosta y - gracias a las concesiones otorgadas - también a los pilotos titulares de Honda y Yamaha, seguirá el primer test IRTA con todos los pilotos del 6 al 8 de febrero. Bradl vuela de Munich a Kuala Lumpur el lunes.