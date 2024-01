Exclusif : Stefan Bradl (HRC) avec wildcard pour le Sachsenring

Mercredi et jeudi, plus de 30 pilotes du Championnat du Monde Superbike et Supersport seront présents à Jerez pour les premiers grands essais hivernaux, Stefan Bradl, le pilote d'essai MotoGP de Honda, effectuant également des tours de piste avec assiduité - il en avait effectué 73 lors de la première journée.

Grâce aux concessions accordées, Honda recevra 260 pneus d'essai pour cette saison, tout comme Yamaha, pourra rouler sur tous les circuits GP, obtiendra trois wildcards avant et après la pause estivale, pourra apporter deux mises à jour aéro et le développement moteur ne sera pas gelé, le pilote essayeur Bradl est plus que jamais sollicité.



"Nous irons en test toute l'année et sur de nombreux circuits", a révélé le Champion du Monde Moto2 2011 lors d'un entretien en tête-à-tête avec SPEEDWEEK.com. "Jusqu'à présent, j'avais 25 à 30 jours d'essais par an, maintenant cela va aller vers 40. De temps en temps, il y aura aussi des courses, des wildcards ont été demandées pour Jerez, Barcelone et le Sachsenring. C'est le plan pour la première moitié de la saison".



Il faut savoir que Honda peut aussi faire tester ses pilotes titulaires Joan Mir et Luca Marini, mais la quantité de pneus d'essai autorisée reste la même, à savoir 260. "Nous devons garder cela à l'esprit et nous ne pouvons pas rouler en permanence comme des fous", explique Bradl. "Les règlements sont arrivés si tard qu'il faut du temps pour que tout cela soit applicable. La décision a été prise en novembre, nous sommes maintenant en janvier. Dans ce court laps de temps, rien de grave n'a encore changé dans notre façon de travailler".



Les deux jours de cette semaine à Jerez peuvent difficilement être considérés comme un véritable test. "J'ai deux motos dans le garage dont la configuration est tellement différente que j'ai du mal à établir un rythme", a déclaré Bradl. "Ici, c'est un test fonctionnel. La moto est sortie de sa boîte et elle est toute neuve. Je ne veux pas dire que nous allons roder le moteur, mais nous devons passer par différents processus. En MotoGP, les tâches sont de plus en plus réparties, car il y en a de plus en plus. L'histoire devient extrêmement complexe".



Concernant le nouveau package aéro avec une encoche latérale bien marquée (carénage latéral "Ground effect"), le pilote allemand le plus titré du MotoGP a déclaré : "L'aéro en général a un effet qui est incroyable. Cela filtre un peu la sensation que le pilote a par rapport au pneu et à l'asphalte. Cela modifie la sensation que tu ressens avec les mains sur le guidon, ou même avec les fesses. L'effet est clairement perceptible, surtout dans les virages rapides. Nous parlons d'une certaine surface sur le carénage, à 150 km/h, l'effet est massif. L'aérodynamique est aujourd'hui importante pour tout : plus de vitesse de pointe, un meilleur virage, moins de wheelies".



Les premiers tests officiels du MotoGP 2024 sont prévus début février à Sepang. Le shakedown test du 1er au 3 février, réservé aux pilotes d'essai, à la recrue Pedro Acosta et - grâce aux concessions accordées - aux pilotes titulaires Honda et Yamaha, sera suivi du premier test IRTA du 6 au 8 février avec tous les pilotes. Bradl s'envolera lundi de Munich pour Kuala Lumpur.