Esclusivo: Stefan Bradl (HRC) con wildcard al Sachsenring

Mercoledì e giovedì, più di 30 piloti dei campionati mondiali Superbike e Supersport parteciperanno al primo grande test invernale di Jerez, con il collaudatore Honda della MotoGP Stefan Bradl impegnato a compiere giri - 73 nel primo giorno.

Grazie alle concessioni accordate - la Honda, come la Yamaha, riceve 260 pneumatici di prova per questa stagione, può girare su tutti i circuiti del GP, riceve tre wildcard prima e dopo la pausa estiva, può portare due aggiornamenti aerodinamici e lo sviluppo del motore non è congelato - il collaudatore Bradl è più stimolato che mai.



"Faremo test tutto l'anno e su molti circuiti", ha rivelato il Campione del Mondo Moto2 2011 in un'intervista a tu per tu con SPEEDWEEK.com. "Finora ho avuto 25-30 giorni di test all'anno, ora arriveranno a 40. Ci saranno anche delle gare ogni tanto, e sono state richieste delle wildcard per Jerez, Barcellona e il Sachsenring. Questo è il piano per la prima metà della stagione".



Va notato che la Honda può anche consentire ai suoi piloti abituali Joan Mir e Luca Marini di effettuare dei test, ma il numero di pneumatici di prova consentiti rimane invariato a 260. "Dobbiamo tenere d'occhio la situazione e non possiamo permetterci di fare delle prove. "Dobbiamo tenere d'occhio la situazione e non possiamo andare in giro come dei pazzi per tutto il tempo", ha detto Bradl. "I regolamenti sono arrivati così tardi che ci vorrà tempo per implementare tutto. È stato deciso a novembre, ora siamo a gennaio. Nel poco tempo a disposizione, non è cambiato molto nel nostro modo di lavorare".



I due giorni di questa settimana a Jerez non si possono certo definire un vero e proprio test. "Ho due moto nel garage con configurazioni così diverse che mi è difficile trovare un ritmo", ha detto Bradl. "Questo è un test funzionale. La moto è uscita dalla scatola ed è nuova di zecca. Non voglio dire che stiamo rodando il motore, ma dobbiamo passare attraverso vari processi. Le aree di responsabilità nella MotoGP stanno diventando sempre più distribuite perché ce ne sono sempre di più. La storia sta diventando estremamente complessa".



Il pilota tedesco di maggior successo della MotoGP ha commentato così il nuovo pacchetto aerodinamico con un intaglio laterale chiaramente pronunciato (carenatura laterale "effetto suolo"): "L'aerodinamica in generale ha un effetto incredibile. Filtra la sensazione che il pilota ha nei confronti del pneumatico e dell'asfalto. Questo cambia la sensazione che si prova con le mani sul manubrio o sul sedere. L'effetto è chiaramente percepibile, soprattutto nelle curve veloci. Stiamo parlando di una certa superficie sulla carenatura, che a 150 km/h ha un effetto massiccio. L'aerodinamica è importante per tutto al giorno d'oggi: maggiore velocità massima, migliore percorrenza in curva, meno impennate".



I primi test ufficiali della MotoGP nel 2024 sono previsti per l'inizio di febbraio a Sepang. Lo shakedown test dall'1 al 3 febbraio, riservato ai collaudatori, al debuttante Pedro Acosta e, grazie alle agevolazioni concesse, anche ai piloti titolari di Honda e Yamaha, sarà seguito dal primo test IRTA con tutti i piloti dal 6 all'8 febbraio. Bradl partirà da Monaco per Kuala Lumpur lunedì.