Exclusivo: Stefan Bradl (HRC) com o wildcard de Sachsenring

Stefan Bradl testa as últimas actualizações da Honda no Circuito de Jerez, em Espanha, antes do Teste Shakedown de MotoGP de 1 a 3 de fevereiro em Sepang/Malásia. O SPEEDWEEK.com falou com o bávaro.

Na quarta e quinta-feira, mais de 30 pilotos dos Campeonatos do Mundo de Superbike e Supersport estarão no primeiro grande teste de inverno em Jerez, com o piloto de testes de MotoGP da Honda, Stefan Bradl, também ocupado a completar voltas - 73 no primeiro dia.

Graças às concessões concedidas - a Honda, tal como a Yamaha, recebe 260 pneus de teste para esta época, pode rodar em todos os circuitos de GP, recebe três wildcards antes e depois da pausa de verão, pode trazer duas actualizações aerodinâmicas e o desenvolvimento do motor não está congelado - o piloto de testes Bradl está mais desafiado do que nunca.



"Vamos testar durante todo o ano e em muitas pistas," revelou o Campeão do Mundo de Moto2 de 2011 numa entrevista individual com o SPEEDWEEK.com. "Até agora, tenho tido 25 a 30 dias de testes por ano, agora serão 40. Também haverá corridas de vez em quando, e foram solicitados wildcards para Jerez, Barcelona e Sachsenring. Este é o plano para a primeira metade da época".



Deve-se notar que a Honda também pode permitir que seus pilotos regulares Joan Mir e Luca Marini testem, mas o número de pneus de teste permitidos permanece o mesmo em 260. "Temos de estar atentos a isso e não podemos andar sempre a correr como loucos", disse Bradl. "Os regulamentos chegaram tão tarde que vai demorar algum tempo a implementar tudo. Foi decidido em novembro e agora estamos em janeiro. No curto espaço de tempo disponível, não houve muitas alterações significativas na nossa forma de trabalhar."



Os dois dias desta semana em Jerez dificilmente podem ser descritos como um verdadeiro teste. "Tenho duas motos na garagem cujas configurações são tão diferentes que estou a ter dificuldade em criar um ritmo", disse Bradl. "Este é um teste funcional. A mota saiu da caixa e é nova em folha. Não quero dizer que estejamos a amaciar o motor, mas temos de passar por vários processos. As áreas de responsabilidade no MotoGP estão a ficar cada vez mais distribuídas porque há cada vez mais. A história está a tornar-se extremamente complexa".



O mais bem sucedido piloto alemão de MotoGP disse o seguinte sobre o novo pacote aerodinâmico com um entalhe lateral claramente pronunciado (carenagem lateral de "efeito solo"): "A aerodinâmica em geral tem um efeito incrível. Filtra a sensação que o piloto tem em relação ao pneu e ao asfalto. Isto altera a sensação que se tem com as mãos no guiador ou no rabo. O efeito é claramente percetível, especialmente nas curvas rápidas. Estamos a falar de alguma área de superfície na carenagem, que tem um efeito enorme a 150 km/h. A aerodinâmica é importante para tudo hoje em dia: mais velocidade máxima, melhor viragem, menos "wheelies"."



Os primeiros testes oficiais do MotoGP em 2024 estão agendados para o início de fevereiro em Sepang. O teste shakedown de 1 a 3 de fevereiro, reservado aos pilotos de testes, ao estreante Pedro Acosta e - graças às concessões concedidas - também aos pilotos regulares da Honda e da Yamaha, será seguido pelo primeiro teste IRTA com todos os pilotos de 6 a 8 de fevereiro. Bradl voa de Munique para Kuala Lumpur na segunda-feira.