Fabio Di Giannantonio sobre Bez: "Un impulso de motivación"

Gracias a su brillante racha final en la temporada 2023, que proporcionó a Fabio Di Giannantonio su primera victoria en MotoGP en Qatar y un podio en Australia, el italiano también estará representado en la categoría reina en 2024.

Pilotará una Ducati Desmosedici GP23 junto a Marco Bezzecchi en el Pertamina Enduro VR46 Racing Team. El pasado miércoles, el equipo se presentó oficialmente en Riccione y desveló el llamativo diseño amarillo brillante de sus motos Ducati.

En su tercera temporada en MotoGP, "Diggia" tiene ahora que confirmar sus actuaciones del año anterior. "Me gusta la presión", afirma tranquilo el piloto de 25 años ante las altas expectativas. "Nunca he prestado atención a esta presión exterior. Al contrario, me impulsa y me motiva".

Antes de su debut en la GP23, Di Giannantonio subrayó: "No siento ninguna presión. Mi único objetivo en este momento es sentirme cómodo sobre la moto y empezar la temporada con fuerza."

Aunque el romano es un recién llegado al equipo VR46, él y su compañero Bezzecchi no son extraños. "Nos conocemos desde el principio de nuestras carreras", reveló. "Luchamos el uno contra el otro por el título en el Campeonato Italiano de Moto3 en 2015. Nueve años después, estamos en la parrilla de MotoGP como compañeros de equipo. Eso es bastante guay". Como recordatorio, Bezzecchi ganó el título del CIV en aquel entonces, mientras que Di Giannantonio terminó subcampeón.

Diggia está convencido de que la buena relación con "Bez" le será útil: "Podemos recordar muchas grandes luchas y fiestas juntos. Creo que es una verdadera inyección de motivación para los dos. Es un piloto muy preciso y rápido en todas las condiciones y puedo aprender mucho de él".

Resultado Test de Valencia (28 de noviembre de 2023):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0.028 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0.171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0.263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0.385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.409

8º Bastianini, Ducati, + 0.543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0.703

11º Bagnaia, Ducati, + 0.717

12º Quartararo, Yamaha, + 0.769

13º Mir, Honda, + 0.798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.824

15º Martin, Ducati, + 0.899

16º Morbidelli, Ducati, + 0.953

17º Zarco, Honda, + 1.030

18º Acosta, KTM, + 1.223

19º Rins, Yamaha, + 1.311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21º Nakagami, Honda, + 1.723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23º Savadori, Aprilia, + 3.431