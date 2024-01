Fabio Di Giannantonio à propos de Bez : "Poussée de motivation".

Pour sa troisième saison en MotoGP, la nouvelle recrue de VR46 Fabio Di Giannantonio doit faire ses preuves. L'Italien est encore serein et explique pourquoi sa bonne relation avec Marco Bezzecchi lui sera utile.

Grâce à son brillant sprint final de la saison 2023, qui a permis à Fabio Di Giannantonio de remporter sa première victoire en MotoGP au Qatar et de monter sur le podium en Australie, l'Italien sera également présent dans la catégorie reine en 2024.

Au sein du Pertamina Enduro VR46 Racing Team, il pilotera une Ducati Desmosedici GP23 aux côtés de Marco Bezzecchi. Mercredi dernier, l'équipe s'est présentée officiellement à Riccione et a dévoilé le design jaune vif très voyant de ses motos Ducati.

Pour sa troisième saison en MotoGP, "Diggia" doit maintenant confirmer ses performances de l'année dernière. "J'aime la pression", a déclaré le jeune homme de 25 ans, serein face aux attentes élevées. "Je n'ai jamais vraiment prêté attention à cette pression extérieure. Au contraire, elle me pousse et me motive".

Avant ses débuts sur la GP23, Di Giannantonio a souligné : "Je ne ressens aucune pression. Mon seul objectif actuel est de me sentir bien sur la moto et de commencer la saison en force".

Le Romain est certes un nouveau venu dans l'équipe VR46, mais lui et son coéquipier Bezzecchi ne sont pas des inconnus. "Nous nous connaissons depuis le début de notre carrière", a-t-il révélé. "En 2015, nous nous sommes battus l'un contre l'autre pour le titre dans le championnat italien de Moto3. Neuf ans plus tard, nous nous retrouvons sur la grille du MotoGP en tant que coéquipiers. C'est plutôt cool". Pour rappel, à l'époque, Bezzecchi avait remporté le titre CIV et Di Giannantonio avait été vice-champion.

Diggia est convaincu que la bonne relation qu'il entretient avec "Bez" lui sera utile : "Nous avons en mémoire de nombreux combats formidables et aussi des soirées ensemble. Je pense que pour nous deux, c'est une vraie source de motivation. C'est un pilote très précis et rapide dans toutes les conditions, dont je peux apprendre beaucoup.

