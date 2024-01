Fabio Di Giannantonio su Bez: "Una spinta motivazionale".

Alla sua terza stagione in MotoGP, il nuovo arrivato in VR46 Fabio Di Giannantonio deve dimostrare quanto vale. L'italiano è ancora rilassato e spiega perché il suo buon rapporto con Marco Bezzecchi gli sarà utile.

Grazie al brillante finale di stagione 2023, che ha portato a Fabio Di Giannantonio la prima vittoria in MotoGP in Qatar e un podio in Australia, l'italiano sarà rappresentato nella classe regina anche nel 2024.

Guiderà una Ducati Desmosedici GP23 insieme a Marco Bezzecchi nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Mercoledì scorso, il team si è presentato ufficialmente a Riccione e ha svelato il sorprendente design giallo brillante delle sue moto Ducati.

Alla sua terza stagione in MotoGP, "Diggia" deve ora confermare le prestazioni dell'anno precedente. "Mi piace la pressione", ha detto il venticinquenne con calma in vista delle grandi aspettative. "Non ho mai fatto caso a questa pressione esterna. Al contrario, mi spinge e mi motiva".

Prima del suo debutto sulla GP23, Di Giannantonio ha sottolineato: "Non sento alcuna pressione. Il mio unico obiettivo al momento è quello di sentirmi a mio agio sulla moto e di iniziare bene la stagione".

Sebbene il romano sia un nuovo arrivato nel team VR46, lui e il compagno di squadra Bezzecchi non sono estranei. "Ci conosciamo dall'inizio della nostra carriera", ha rivelato. "Ci siamo battuti per il titolo nel Campionato Italiano Moto3 nel 2015. Nove anni dopo, siamo sulla griglia della MotoGP come compagni di squadra. È una bella cosa". Per ricordare, Bezzecchi vinse il titolo del CIV, mentre Di Giannantonio si classificò secondo.

Diggia è convinto che il buon rapporto con "Bez" gli sarà utile: "Possiamo guardare indietro a molte grandi battaglie e feste insieme. Credo che sia una vera e propria spinta motivazionale per entrambi. È un pilota molto preciso e veloce in tutte le condizioni e posso imparare molto da lui".

Risultato test di Valencia (28 novembre 2023):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431