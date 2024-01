Fabio Di Giannantonio sobre Bez: "Reforço de motivação"

Graças ao seu brilhante arranque final na temporada de 2023, que trouxe a Fabio Di Giannantonio a sua primeira vitória no MotoGP no Qatar e um pódio na Austrália, o italiano também estará representado na categoria rainha em 2024.

Ele vai pilotar uma Ducati Desmosedici GP23 ao lado de Marco Bezzecchi na Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Na passada quarta-feira, a equipa apresentou-se oficialmente em Riccione e revelou o impressionante design amarelo brilhante das suas motos Ducati.

Na sua terceira época de MotoGP, "Diggia" tem agora de confirmar as suas prestações do ano anterior. "Eu gosto da pressão", disse o jovem de 25 anos calmamente diante das altas expectativas. "Nunca prestei muita atenção a essa pressão externa. Pelo contrário, ela me impulsiona e me motiva."

Antes da sua estreia na GP23, Di Giannantonio sublinhou: "Não sinto qualquer pressão. O meu único objetivo neste momento é sentir-me confortável na moto e começar a época em força."

Embora o romano seja um recém-chegado à equipa VR46, ele e o companheiro de equipa Bezzecchi não são estranhos. "Conhecemo-nos desde o início das nossas carreiras", revelou. "Lutámos um contra o outro pelo título no Campeonato Italiano de Moto3 em 2015. Nove anos depois, estamos na grelha de MotoGP como companheiros de equipa. Isso é muito fixe." Para recordar, Bezzecchi ganhou o título do CIV nessa altura, enquanto Di Giannantonio terminou em segundo lugar.

Diggia está convencido que a boa relação com "Bez" ser-lhe-á útil: "Podemos recordar muitas lutas e festas fantásticas juntos. Penso que é um verdadeiro impulso motivacional para nós os dois. Ele é um piloto muito preciso e rápido em todas as condições e eu posso aprender muito com ele.

Resultado do teste de Valência (28 de novembro de 2023):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431