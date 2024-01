Fabio Di Giannantonio: "Ducati no se lo creía"

Tras la marcha de Luca Marini al Repsol Honda, Fabio Di Giannantonio se unirá al Pertamina Enduro VR46 Racing Team para la temporada 2024. Para el piloto romano de 25 años, este es el tercer cambio de jefe de equipo en tres años. Tras su temporada de debut en MotoGP en 2022, cambió al italiano Donatello Giovanotti por Frankie Carchedi, que ya ayudó a Joan Mir a conquistar el título mundial en 2020.

Este año, Di Giannantonio volverá a tener un nuevo jefe de equipo a su lado, David Muñoz. "Por supuesto, no es fácil empezar de cero una y otra vez", comenta el piloto de Ducati sobre los frecuentes cambios de personal. Al mismo tiempo, sin embargo, subrayó: "Cuando trabajas con alguien tan experimentado como él, no suele ser un gran problema. Cuando nos vimos por primera vez en Valencia, todo fue bien. Por supuesto, tiene una forma diferente de trabajar, pero eso no será un problema para mí. Nuestro objetivo es ser lo más fuertes posible lo antes posible para aprovechar al máximo la temporada".

En lapresentación oficial del equipo en Riccione, Di Giannantonio desveló su Desmosedici GP23, con la que ya quedó muy impresionado en el test de Valencia en noviembre de 2023: "Mi primer contacto con la GP23 fue fantástico. Por supuesto, todavía tenemos que trabajar en algunas áreas, pero creo que esta moto tiene mucho potencial."

El año pasado, el italiano pilotó la GP22, con la que ganó una carrera y consiguió otro podio. "Ducati está súper contenta con nuestro rendimiento del año pasado. No creían que fuera posible ser tan fuertes con la GP22", dijo Diggia con confianza.

El piloto de Ducati continuó entusiasmado: "En el duelo contra los pilotos de fábrica, ya se podían sentir las diferencias con la GP23. Cuando me subí a la moto por primera vez, también comprendí estas diferencias. Pecco ganó el campeonato de una forma magnífica. Una de las razones fue esta moto".