Fabio Di Giannantonio : "Ducati n'y a pas cru".

En marge de la présentation du team Pertamina-VR46, Fabio Di Giannantonio a livré ses premières impressions sur la Ducati Desmosedici GP23 et a révélé pourquoi l'équipe Ducati avait été surprise par ses performances l'an dernier.

Après le départ de Luca Marini pour Repsol Honda, c'est Fabio Di Giannantonio qui rejoint le Pertamina Enduro VR46 Racing Team pour la saison 2024. Pour le Romain de 25 ans, ce changement implique le troisième changement de chef d'équipe en trois ans. En effet, après sa saison de rookie MotoGP 2022, il a échangé l'Italien Donatello Giovanotti contre Frankie Carchedi, qui avait déjà aidé Joan Mir à remporter le titre mondial en 2020.

Cette année, Di Giannantonio aura à nouveau un nouveau chef d'équipe à ses côtés, David Muñoz. "Bien sûr, ce n'est pas facile de repartir à zéro", a commenté le pilote Ducati à propos de ce changement de personnel. Mais en même temps, il a souligné : "Quand tu travailles avec une personne aussi expérimentée que lui, ce n'est généralement pas un gros problème. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Valence, cela s'est tout de suite bien passé. Bien sûr, il a une autre façon de travailler, mais cela ne sera pas un problème pour moi. Notre objectif est d'être fort le plus rapidement possible afin de tirer le maximum de la saison".

Lors de la présentation officielle de l'équipe à Riccione, Di Giannantonio a dévoilé sa Desmosedici GP23, dont il avait déjà été extrêmement séduit lors du test de Valence en novembre 2023 : "Mon premier contact avec la GP23 a été fantastique. Bien sûr, nous devons encore travailler sur certains points, mais je pense que cette moto a un très grand potentiel".

L'année dernière, l'Italien a roulé sur la GP22, avec laquelle il a remporté une course et décroché un autre podium. "Ducati est super content de notre performance de l'année dernière. Ils ne pensaient pas qu'il était possible d'être aussi fort avec la GP22", a déclaré Diggia avec assurance.

Et le pilote Ducati de poursuivre : "En duel contre les pilotes d'usine, on sentait déjà les différences avec la GP23. Lorsque je suis monté pour la première fois sur la moto, j'ai également compris ces différences. Pecco a gagné le championnat de manière formidable. L'une des raisons en était cette moto".