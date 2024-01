Fabio Di Giannantonio: "La Ducati non ci credeva".

Dopo la partenza di Luca Marini verso Repsol Honda, Fabio Di Giannantonio si unirà al Pertamina Enduro VR46 Racing Team per la stagione 2024. Per il 25enne romano si tratta del terzo cambio di capo equipaggio in tre anni. Dopo la sua stagione da esordiente in MotoGP nel 2022, ha sostituito l'italiano Donatello Giovanotti con Frankie Carchedi, che aveva già aiutato Joan Mir a conquistare il titolo mondiale nel 2020.

Quest'anno, Di Giannantonio avrà ancora una volta un nuovo capo equipaggio al suo fianco, David Muñoz. "Certo, non è facile ripartire da zero", ha commentato il pilota della Ducati a proposito dei frequenti cambiamenti di personale. Allo stesso tempo, però, ha sottolineato: "Quando si lavora con una persona di grande esperienza come lui, di solito non è un grosso problema. Quando ci siamo incontrati per la prima volta a Valencia, è andata subito bene. Certo, lui ha un modo diverso di lavorare, ma per me non sarà un problema. Il nostro obiettivo è quello di essere il più forti possibile e al più presto per ottenere il massimo dalla stagione".

In occasione dellapresentazione ufficiale del team a Riccione, Di Giannantonio ha svelato la sua Desmosedici GP23, di cui era già rimasto molto colpito in occasione dei test di Valencia del novembre 2023: "Il mio primo contatto con la GP23 è stato fantastico. Naturalmente, dobbiamo ancora lavorare su alcune aree, ma credo che questa moto abbia un grande potenziale".

L'anno scorso, l'italiano ha guidato la GP22, con la quale ha vinto una gara e si è assicurato un altro podio. "La Ducati è molto contenta delle nostre prestazioni dello scorso anno. Non credevano che fosse possibile essere così forti con la GP22", ha detto Diggia con fiducia.

Il pilota Ducati ha continuato ad entusiasmarsi: "Nel duello contro i piloti ufficiali, si potevano già sentire le differenze con la GP23. Quando sono salito sulla moto per la prima volta, ho capito anche queste differenze. Pecco ha vinto il campionato in modo eccellente. Una delle ragioni è stata questa moto".