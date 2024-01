Fabio Di Giannantonio: "A Ducati não acreditou".

À margem da apresentação da equipa Pertamina VR46, Fabio Di Giannantonio descreveu as suas primeiras impressões da Ducati Desmosedici GP23 e revelou porque é que a equipa Ducati ficou surpreendida com o seu desempenho no ano passado.

Após a saída de Luca Marini para a Repsol Honda, Fabio Di Giannantonio vai juntar-se à Pertamina Enduro VR46 Racing Team para a época de 2024. Para Roman, de 25 anos, esta mudança marca a terceira mudança de chefe de equipa em três anos. Após a sua época de estreia no MotoGP em 2022, trocou o italiano Donatello Giovanotti por Frankie Carchedi, que já ajudou Joan Mir a conquistar o título mundial em 2020.

Este ano, Di Giannantonio terá mais uma vez um novo chefe de equipa ao seu lado, David Muñoz. "Claro que não é fácil começar do zero uma e outra vez", comentou o piloto da Ducati sobre as frequentes mudanças de pessoal. Ao mesmo tempo, no entanto, ele enfatizou: "Quando se está a trabalhar com alguém tão experiente como ele, normalmente não é um grande problema. Quando nos encontrámos pela primeira vez em Valência, correu tudo bem desde o início. Claro que ele tem uma forma diferente de trabalhar, mas isso não será um problema para mim. O nosso objetivo é sermos o mais fortes possível, o mais rapidamente possível, para tirarmos o máximo partido da época."

Naapresentação oficial da equipa em Riccione, Di Giannantonio revelou a sua Desmosedici GP23, com a qual já tinha ficado extremamente impressionado no teste de Valência em novembro de 2023: "O meu primeiro contacto com a GP23 foi fantástico. Claro que ainda precisamos de trabalhar em algumas áreas, mas acho que esta moto tem muito potencial."

No ano passado, o italiano pilotou a GP22, com a qual venceu uma corrida e garantiu outro pódio. "A Ducati está muito contente com o nosso desempenho no ano passado. Eles não acreditavam que era possível ser tão forte com a GP22", disse Diggia com confiança.

O piloto da Ducati continuou a entusiasmar-se: "No duelo contra os pilotos de fábrica, já se podia sentir as diferenças para a GP23. Quando subi para a mota pela primeira vez, também percebi essas diferenças. O Pecco ganhou o campeonato de uma forma espetacular. Uma das razões para isso foi esta mota".