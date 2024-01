Roland Berger: "su talento es infinito"

La primera parte de nuestra serie de entrevistas con Roland Berger, Director de la Comisión Técnica de la FIM, experto en MotoGP desde hace una década y líder de Honda, puede leerseAQUÍ . Trata sobre la aerodinámica, el neumático delantero crítico y el reglamento de MotoGP a partir de 2027.

En este episodio, analiza el drama de Honda, el trabajo de Adrian Newey, las posibilidades de Marc Márquez de conseguir otro título y las posibilidades de Pedro Acosta de lograr su primera victoria en MotoGP.

¿Veremos una buena temporada en 2024?

Soy optimista y creo que veremos una temporada más emocionante que la de 2023. Sin embargo, no soy optimista de que veremos una temporada como aquella en la que Kevin Schwantz y Wayne Rainey se superaron mutuamente 27 veces en una sola carrera. Eso llevará algún tiempo.

¿Cómo val ora aMarc Márquez ?

En términos de pilotaje, está en su propia liga, pero también en términos de motivación: a veces tiene demasiada. Si le observas con atención, de vez en cuando vuelve al estilo de antes: rueda delantera arriba, rueda trasera arriba, etcétera. A los neumáticos actuales no les gusta nada eso. La cuestión es si puede controlarse lo suficiente como para no hacer tonterías. Si puede hacerlo, creo que es incluso candidato al campeonato del mundo. Si no, sólo ganará unas pocas carreras.

La vieja moto comparada con las 2024 de los pilotos de fábrica...

...ciertamente no es sólo una desventaja. Después de todo, Francesco Bagnaia se convirtió en campeón del mundo con ella.

¿Quién es tu favorito para el Campeonato del Mundo?

Elige un piloto Ducati. Bastianini es sin duda una buena opción. Di Gianantonio puede hacerlo, al igual que el vigente doble campeón del mundo. El factor decisivo será hacer las menos tonterías posibles.

¿Cómo ha caído Honda en este increíble valle de lágrimas?

Trabajépara Honda durantecuatro décadas . Si realmente quieren, estarán donde tienen que estar en dos o tres meses. Lo saben todo y tienen todos los medios para realizarlo. Pero tienen que reunirlo todo correctamente con las personas adecuadas. ¿Pero pueden hacerlo tan rápido? Al fin y al cabo, toda la dirección ha estado inmersa. Eso forma parte de la filosofía de gestión de Honda: cada tres o cinco años hay un cambio. Este cambio tuvo lugar el pasado mes de marzo. Lleva tiempo encontrar un equipo. Dependiendo de la rapidez con que se apliquen las concesiones, las cosas deberían mejorar significativamente hacia la mitad de la temporada.

¿Hay indicios?

La primera prueba de la nueva moto con Stefan Bradl. Los tiempos fueron muy rápidos, a pesar de que los neumáticos eran muy viejos. Además, los comentarios de los pilotos indican que la nueva moto debería ser más fácil de pilotar que la antigua. No hay que forzarla tanto.

¿Por qué Marc le hizo la puñeta a su Honda en Sachsenring?

Habían desarrollado una moto Marc con la que los otros pilotos no eran tan fuertes. Luego se añadieron otros elementos. Nuevos alerones, la aerodinámica en general no encajaba. La posición del motor no era la ideal. Esto hacía cada vez más difícil pilotar correctamente.

Honda podría haber sabido todo esto.

Pero cambiarlo no es tan fácil. Las alas pueden serlo, pero la posición del motor no. El motor en V estaba previamente inclinado hacia delante. Quizá no era lo ideal. Pero hay que estar totalmente enterado para poder juzgar lo que hay que hacer en cada caso. La ventaja es que ahora tienen muchas más vueltas de prueba. También se puede probar en un GP, pero ni de lejos tanto.

Entonces, ¿Honda y Yamaha deberían poder alcanzar a KTM y Aprilia?

Por Aprilia. Con KTM bien podría ser que hayan dado el siguiente salto, pero no lo sé.

¿Qué se puede esperar con justicia del debutante Pedro Acosta ?

No puedo juzgar cómo se las arreglará con la gestión de los neumáticos. Pero tiene uno de los mejores equipos a su alrededor. Creo que es capaz de terminar entre los 10 primeros más a menudo, quizá gane un GP si se dan las circunstancias. En el Campeonato del Mundo, creo que entre el 5º y el 7º puesto es factible, porque su talento es infinito.

¿Habrá algún día otro campeón del mundo en su primera temporada de MotoGP, como hizo Marc Márquez?

Ha sido un golpe de suerte. La moto se adaptaba perfectamente a él. ¿Habrá otro golpe de suerte como ese? Tal vez, pero no se puede forzar.

¿Qué opinas de la colaboración de KTM con Red Bull Racing ? ¿Aporta algo?

Desde luego. Nadie encuentra 10 CV durante el invierno. Pero contar conun Einstein como Adrian Newey, que también se interesa por otras cosas aparte de la F1, ayuda muchísimo, no cabe duda. Una mejor aerodinámica significa conducir más rápido. Por ejemplo, las salchichas laterales del carenado con las que conducía Jack Miller en la prueba de final de temporada sirven para dirigir el flujo de aire hacia el vehículo. Se llama una valla de capa límite. Lo probaron.

¿Veremos eso de nuevo en la prueba de Sepang?

Supongo que se verán un poco diferentes.

¿Quién iba a pensar hace unos años que la aerodinámica se convertiría en un tema tan dominante en las motos?

No todo es malo. Entre otras cosas, significa que el piloto tiene un puesto de trabajo más silencioso y con menos resistencia aerodinámica.