Roland Berger : "son talent est infini".

Le directeur de la commission technique de la FIM analyse cette fois les zones problématiques de Honda, démasque les saucisses latérales sur le carénage de KTM et se risque à un pronostic sur les favoris du championnat du monde de la saison.

La première partie de notre série d'interviews avec Roland Berger, directeur de la commission technique de la FIM, initié au MotoGP depuis des décennies et figure de proue de Honda, peut être lueICI . Il y est question d'aérodynamique, du pneu avant critique et du règlement MotoGP à partir de 2027.

Dans cet épisode, il analyse le drame Honda, le travail d'Adrian Newey, les chances de Marc Márquez de remporter un nouveau titre et celles de Pedro Acosta de remporter sa première victoire en MotoGP.

Verrons-nous une bonne saison en 2024 ?

Je suis optimiste et je pense que nous verrons une saison plus passionnante que celle de 2023. Je ne suis toutefois pas optimiste quant au fait que nous verrons une saison comme celle où Kevin Schwantz et Wayne Rainey se sont ralentis 27 fois en une seule course. Cela prendra encore un peu de temps.

Comment évalues-tu Marc Márquez ?

Sur le plan du pilotage, il est dans une ligue à part, mais aussi sur le plan de la motivation : parfois, il en a un peu trop. Si on l'observe attentivement, il retombe parfois dans son ancien style, celui que tu utilisais autrefois : roue avant en hauteur, roue arrière en hauteur et ainsi de suite. Les pneus d'aujourd'hui n'aiment pas du tout ça. La question est de savoir s'il arrive à se contrôler suffisamment pour ne pas faire de bêtises. S'il y parvient, je le considère même comme un candidat au championnat du monde. S'il n'y parvient pas, il ne gagnera que quelques courses.

La vieille moto comparée aux motos 2024 des pilotes d'usine ?

... ce n'est certainement pas qu'un inconvénient. Après tout, Francesco Bagnaia a été champion du monde avec.

Qui est ton favori pour le championnat du monde ?

Choisis un pilote Ducati. Bastianini est certainement un choix chaud. Di Gianantonio peut le faire, le double champion du monde en titre aussi. L'élément décisif sera de faire le moins de bêtises possible.

Comment Honda a-t-elle pu descendre dans cette inconcevable vallée de larmes ?

J'ai travailléquatre décennies pour Honda . S'ils le veulent vraiment, ils seront là où ils doivent être dans deux ou trois mois. Ils savent tout et ont toutes les possibilités pour le mettre en œuvre. Mais tu dois assembler tout cela correctement avec les bonnes personnes. Mais est-ce qu'ils y arriveront si vite ? L'ensemble du management a été immergé. Cela fait partie de la philosophie de management de Honda : on change tous les trois à cinq ans. Ce changement a eu lieu en mars dernier. Il faut du temps pour trouver une équipe. Selon la rapidité avec laquelle les concessions sont mises en œuvre, les choses devraient s'améliorer nettement vers la mi-saison.

Y a-t-il des indices ?

Le premier test de la nouvelle moto avec Stefan Bradl. Les temps étaient très rapides, même si les pneus étaient très vieux. De plus, les réactions des pilotes indiquent que la nouvelle moto devrait être plus facile à piloter que l'ancienne. Il n'est plus nécessaire de la forcer autant.

Pourquoi Marc a-t-il fait un doigt d'honneur à sa Honda au Sachsenring ?

On avait développé une moto Marc avec laquelle les autres pilotes n'étaient pas aussi forts. Puis d'autres éléments sont apparus. De nouveaux ailerons, l'aérodynamique en général ne correspondait pas. La position du moteur n'était pas idéale. Il était donc de plus en plus difficile de la faire fonctionner correctement.

Honda aurait pu savoir tout cela.

Mais changer cela n'est pas si simple. Les ailes, peut-être, mais pas la position du moteur. Jusqu'à présent, le moteur en V était incliné vers l'avant. Ce n'était peut-être pas idéal. Mais il faut être un initié total pour pouvoir juger de ce qui doit être fait concrètement dans chaque cas. L'avantage : ils ont maintenant beaucoup plus de tours d'essai. Lors d'un GP, tu peux certes aussi faire des tests, mais de loin pas autant.

Honda et Yamaha devraient donc pouvoir rattraper KTM et Aprilia ?

Avec Aprilia. Chez KTM, il est bien possible qu'ils aient fait le prochain saut, mais je ne sais pas.

Quelle confiance peut-on accorder au rookie Pedro Acosta?

Je ne peux pas évaluer sa capacité à gérer les pneus. Mais il a l'une des meilleures équipes autour de lui. Je le crois capable de se classer plus souvent dans le top 10, et peut-être de gagner un GP si les circonstances s'y prêtent. En championnat du monde, je pense que la 5e à la 7e place est réalisable, car son talent est infini.

Y aura-t-il jamais un autre champion du monde pour sa première saison en MotoGP, comme Marc Márquez l'a fait ?

C'était un pur coup de chance. La moto lui convenait parfaitement. Est-ce qu'un tel coup de chance se reproduira ? C'est possible, mais on ne peut pas forcer les choses.

Comment évalues-tu la collaboration de KTM avec Red Bull Racing ? Est-ce que cela apporte quelque chose ?

C'est certain ! 10 CV, personne ne les trouve pendant l'hiver. Mais avoirun Einstein comme Adrian Newey , qui s'intéresse aussi à d'autres choses que la F1, aide énormément, sans aucun doute. Une meilleure aérodynamique signifie : rouler plus vite. Les boudins latéraux sur le carénage, avec lesquels Jack Miller a roulé lors des tests de fin de saison, servent par exemple à appliquer le flux d'air sur la voiture. On parle d'une barrière de couche limite. C'est ce qu'ils ont essayé.

Est-ce que nous verrons cela à nouveau lors du test de Sepang ?

J'aurais tendance à penser qu'elles seront un peu différentes.

Qui aurait pensé, il y a quelques années, que l'aérodynamique sur les motos deviendrait un thème aussi dominant ?

Il n'y a pas que du mauvais dans tout ça. Cela signifie entre autres que le pilote a un poste de travail plus calme, sur lequel il y a moins de courants d'air.