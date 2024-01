Roland Berger: "il suo talento è infinito".

Laprima parte della nostra serie di interviste con Roland Berger, Direttore della Commissione Tecnica della FIM, esperto decennale di MotoGP e leader della Honda, può essere lettaQUI . Si parla di aerodinamica, del critico pneumatico anteriore e dei regolamenti della MotoGP a partire dal 2027.

In questo episodio analizza il dramma della Honda, il lavoro di Adrian Newey, le possibilità di Marc Márquez di vincere un altro titolo e le possibilità di Pedro Acosta di ottenere la sua prima vittoria in MotoGP.

Vedremo una buona stagione nel 2024?

Sono ottimista sul fatto che vedremo una stagione più emozionante di quella del 2023. Tuttavia, non sono ottimista sul fatto che vedremo una stagione come quella in cui Kevin Schwantz e Wayne Rainey si sono affrontati 27 volte in una sola gara. Ci vorrà del tempo.

Come giudica Marc Márquez ?

In termini di guida è un fuoriclasse, ma anche in termini di motivazione: a volte ne ha un po' troppa. Se lo si osserva da vicino, di tanto in tanto ritorna al vecchio stile che si usava una volta: ruota anteriore alzata, ruota posteriore alzata e così via. Gli pneumatici di oggi non lo gradiscono affatto. La domanda è se riesce a controllarsi abbastanza da non fare sciocchezze. Se ci riuscirà, credo che sarà un candidato per il campionato del mondo. Se non ci riuscirà, vincerà solo qualche gara.

La vecchia moto rispetto alle moto 2024 dei piloti ufficiali?

... non è certo solo uno svantaggio. Dopo tutto, Francesco Bagnaia è diventato campione del mondo con questa moto.

Chi è il suo favorito per il Campionato del Mondo?

Scegliete un pilota Ducati. Bastianini è sicuramente una scelta interessante. Di Gianantonio può farcela, così come il doppio campione del mondo in carica. Il fattore decisivo sarà fare meno sciocchezze possibili.

Come ha fatto la Honda a scendere in questa incredibile valle di lacrime?

Ho lavoratoper Honda perquattro decenni . Se lo vogliono davvero, saranno dove devono essere in due o tre mesi. Sanno tutto e hanno tutti i mezzi per realizzarlo. Ma bisogna mettere tutto insieme correttamente con le persone giuste. Ma possono farlo così in fretta? Dopo tutto, l'intero management è stato coinvolto. Questo fa parte della filosofia di gestione di Honda: ogni tre-cinque anni c'è un cambiamento. Questo cambiamento è avvenuto lo scorso marzo. Ci vuole tempo per trovare una squadra. A seconda della rapidità con cui verranno attuate le concessioni, la situazione dovrebbe migliorare sensibilmente verso la metà della stagione.

Ci sono indicazioni?

Ilprimo test della nuova moto con Stefan Bradl. I tempi sono stati molto veloci, anche se le gomme erano molto vecchie. Inoltre, il feedback dei piloti indica che la nuova moto dovrebbe essere più facile da guidare rispetto a quella vecchia. Non è necessario forzare più di tanto.

Perché Marc ha dato il dito medio alla sua Honda al Sachsenring?

Avevano sviluppato una moto Marc con la quale gli altri piloti non erano così forti. Poi sono stati aggiunti altri elementi. Nuove ali, l'aerodinamica in generale non si adattava. La posizione del motore non era ideale. Questo rendeva sempre più difficile guidare correttamente.

Honda poteva sapere tutto questo.

Ma cambiare le cose non è così facile. Le ali possono esserlo, ma la posizione del motore no. Il motore a V era precedentemente inclinato in avanti. Forse non era l'ideale. Ma bisogna essere dei veri esperti per poter giudicare cosa è necessario fare in ogni singolo caso. Il vantaggio è che ora hanno a disposizione molti più giri di prova. È possibile effettuare test anche in un GP, ma non così tanto.

Quindi Honda e Yamaha dovrebbero essere in grado di raggiungere KTM e Aprilia?

Ad Aprilia. Per quanto riguarda KTM, potrebbe essere che abbiano fatto il salto di qualità, ma non lo so.

Cosa ci si può aspettare dal debuttante Pedro Acosta ?

Non posso giudicare quanto sarà bravo nella gestione degli pneumatici. Ma ha una delle migliori squadre intorno a lui. Penso che sia in grado di arrivare più spesso tra i primi 10, forse vincerà un GP se le circostanze lo permetteranno. Nel Campionato del Mondo, penso che il 5°-7° posto sia fattibile, perché il suo talento è infinito.

Ci sarà mai un altro campione del mondo alla sua prima stagione di MotoGP, come Marc Márquez?

È stato un colpo di fortuna. La moto gli si addiceva perfettamente. Ci sarà un altro colpo di fortuna come quello? Forse, ma non si può forzare.

Cosa pensa della collaborazione tra KTM e Red Bull Racing ? Porta qualcosa?

Sicuramente! Nessuno trova 10 CV durante l'inverno. Ma avereun Einstein come Adrian Newey , che si interessa anche di cose diverse dalla F1, aiuta moltissimo, non c'è dubbio. Una migliore aerodinamica significa guidare più velocemente. Per esempio, le salsicce laterali sulla carenatura con cui Jack Miller ha guidato nel test di fine stagione servono a dirigere il flusso d'aria verso il veicolo. Si chiama "barriera dello strato limite". Ci hanno provato.

Lo vedremo di nuovo nei test di Sepang?

Immagino che il loro aspetto sarà leggermente diverso.

Chi avrebbe mai pensato, qualche anno fa, che l'aerodinamica sarebbe diventata un tema così dominante nelle moto?

Non è tutto negativo. Tra le altre cose, significa che il pilota ha un posto di lavoro più silenzioso con una minore resistenza aerodinamica.