Roland Berger: "o seu talento é infinito"

Desta vez, o diretor da Comissão Técnica da FIM analisa as áreas problemáticas da Honda, expõe as salsichas laterais na carenagem da KTM e atreve-se a fazer uma previsão sobre os favoritos do Campeonato do Mundo da época.

A primeira parte da nossa série de entrevistas com Roland Berger, Diretor da Comissão Técnica da FIM, membro do MotoGP há uma década e líder da Honda, pode ser lidaAQUI . É sobre aerodinâmica, o pneu dianteiro crítico e os regulamentos do MotoGP a partir de 2027.

Neste episódio, Berger analisa o drama da Honda, o trabalho de Adrian Newey, as hipóteses de Marc Márquez conquistar mais um título e as hipóteses de Pedro Acosta conquistar a sua primeira vitória no MotoGP.

Vamos assistir a uma boa época em 2024?

Estou otimista quanto a uma época mais emocionante do que a de 2023. No entanto, não estou otimista de que veremos uma época como aquela em que Kevin Schwantz e Wayne Rainey se ultrapassaram 27 vezes numa única corrida. Isso levará algum tempo.

Como é que avaliao Marc Márquez ?

Em termos de pilotagem, ele está numa liga própria, mas também em termos de motivação: às vezes ele tem um pouco demais. Se o observarmos com atenção, ele regressa ocasionalmente ao estilo antigo que costumávamos usar: roda dianteira para cima, roda traseira para cima e assim por diante. Os pneus actuais não gostam nada disso. A questão é saber se ele consegue controlar-se o suficiente para não fazer nenhuma asneira. Se o conseguir fazer, penso que é mesmo um candidato ao campeonato do mundo. Se não conseguir, só ganhará algumas corridas.

A velha mota comparada com as motas de 2024 dos pilotos de fábrica?

...não é certamente apenas uma desvantagem. Afinalde contas, Francesco Bagnaia tornou-se campeão do mundo com ela.

Quem é o teu favorito no Campeonato do Mundo?

Escolhe um piloto da Ducati. Bastianini é certamente uma boa escolha. Di Gianantonio pode fazê-lo, tal como o atual duplo campeão do mundo. O fator decisivo será fazer o mínimo de disparates possível.

Como é que a Honda desceu a este inacreditável vale de lágrimas?

Trabalheipara a Honda durantequatro décadas . Se eles realmente quiserem, estarão onde precisam de estar em dois ou três meses. Eles sabem tudo e têm todos os meios para o fazer. Mas é preciso juntar tudo corretamente com as pessoas certas. Mas será que o conseguem fazer assim tão depressa? Afinal de contas, toda a direção está imersa. Isso faz parte da filosofia de gestão da Honda: a cada três a cinco anos há uma mudança. Esta mudança teve lugar em março passado. É preciso tempo para encontrar uma equipa. Dependendo da rapidez com que as concessões forem implementadas, as coisas devem melhorar significativamente a meio da época.

Há algumas indicações?

O primeiro teste da nova mota com Stefan Bradl. Os tempos foram muito rápidos, apesar de os pneus serem muito velhos. Para além disso, o feedback dos pilotos indica que a nova moto deve ser mais fácil de conduzir do que a antiga. Não é preciso forçar tanto.

Porque é que o Marc deu o dedo à sua Honda em Sachsenring?

Eles tinham desenvolvido uma mota Marc com a qual os outros pilotos não eram tão fortes. Depois foram acrescentados outros elementos. Novas asas, a aerodinâmica em geral não se encaixava. A posição do motor não era a ideal. Isto tornava cada vez mais difícil conduzi-la corretamente.

A Honda podia saber tudo isto.

Mas mudar não é assim tão fácil. As asas podem ser, mas a posição do motor não é. O motor em V estava anteriormente inclinado para a frente. Talvez isso não fosse o ideal. Mas é preciso ser um especialista para poder avaliar o que deve ser feito em cada caso individual. A vantagem é que agora têm muito mais voltas de teste. Também se pode testar num GP, mas não tanto.

Então a Honda e a Yamaha devem ser capazes de alcançar a KTM e a Aprilia?

Para a Aprilia. Com a KTM, é bem possível que tenham dado o próximo salto, mas não sei.

O que se pode esperar do estreante Pedro Acosta ?

Não posso avaliar se ele vai lidar bem com a gestão dos pneus. Mas ele tem uma das melhores equipas à sua volta. Penso que ele é capaz de terminar mais vezes entre os 10 primeiros, talvez ganhe um GP se as circunstâncias forem favoráveis. No Campeonato do Mundo, penso que o 5º a 7º lugar é possível, porque o seu talento é infinito.

Haverá algum dia outro campeão do mundo na sua primeira época de MotoGP, como aconteceu com Marc Márquez?

Foi um golpe de sorte. A mota adaptava-se perfeitamente a ele. Haverá outro golpe de sorte como esse? Talvez, mas não se pode forçar isso.

O que achas da colaboração da KTM com a Red Bull Racing ? Traz alguma coisa de novo?

Sem dúvida! Ninguém encontra 10 cv durante o inverno. Mas terum Einstein como Adrian Newey , que também se interessa por outras coisas para além da F1, ajuda imenso, não há dúvida. Melhor aerodinâmica significa conduzir mais depressa. Por exemplo, as salsichas laterais na carenagem com que Jack Miller conduziu no teste de fim de época servem para direcionar o fluxo de ar para o veículo. Chama-se uma vedação da camada limite. Eles tentaram isso.

Será que vamos ver isso de novo no teste de Sepang?

Acho que vão ser um pouco diferentes.

Quem teria pensado, há alguns anos, que a aerodinâmica se tornaria um tema tão dominante nas motos?

Nem tudo é mau. Entre outras coisas, significa que o piloto tem um local de trabalho mais silencioso e com menos resistência.