MotoGP et USA : retour des Glory Days ?

Kenny Roberts, Wayne Rainey, Eddie Lawson et Kevin Schwantz : entre 1987 et 1993, le titre de champion du monde de la catégorie reine n ' est revenu que trois fois à l'Amérique. Le dernier champion du monde américain était Kenny Roberts Junior. En 2000, il a remporté le titre sur sa Suzuki RGV 500 à deux temps. Kenny Roberts junior : le temps mort s'est transformé en retraite

Avec le passage au format 1000 cubiques à quatre temps en 2002, la course au succès des garçons américains, qui avaient appris leur métier en grande partie sur les pistes de dirt track, s'est lentement ensablée. En 22 saisons de MotoGP, il n'y a eu que quatre victoires américaines, dont trois pour l'inoubliable Nicky Hayden, qui est devenu en 2006 le dernier champion du monde américain sur sa Honda. Une quatrième victoire ? Ben Spies, Yamaha, Assen 2011. Au cours des 11 dernières saisons, aucun Américain n'est monté sur le podium en MotoGP.

Cela ne changera pas du jour au lendemain,même avec l'arrivée de Trackhouse MotoGP comme équipe succédant à RNF Aprilia. Avec Joe Roberts , il n' y aura qu'un seul pilote américain en Moto2 en 2024 - et il a déjà 26 ans. Mais l'espoir renaît pour le marché américain si important. Certes, avec les pilotes Miguel Oliveira et Raúl Fernández, ce sont deux Européens qui sont en selle chez Trackhouse, mais une équipe américaine plus un GP américain (Red Bull Grand Prix of the Americas/Austin) sont les premiers éléments importants pour raviver l'intérêt des Américains pour le MotoGP.

Le néo-propriétaire de l'équipe, Justin Marks, est également conscient qu'il n'y aura pas de héros local américain de sitôt dans la catégorie reine. En décembre 2023, il s'est montré réaliste auprès de SPEEDWEEK.com : "Nous sommes encore à des années de cela. En attendant,nous pouvons nous associer à des sponsors et des partenaires américains qui sont des personnalités américaines et qui peuvent raconter l'histoire américaine".

La présentation de l'équipe le 26 janvier à 21h00 heure locale à Los Angeles (27 janvier à 6h00 de notre heure) est la première étape pour rallumer la flamme.

L'exemple de l'Espagne montre que de tels changements culturels sont possibles : Lorsque Kenny Roberts Senior a remporté son premier titre en 500 cc en 1978, il n'y avait pas un seul ( !) Espagnol dans la catégorie reine. En 2024, ils sont 10 sur 22.