MotoGP e USA: ritorno dei giorni di gloria?

I piloti statunitensi hanno dominato il campionato mondiale 500cc per anni. Poi il filo si è spezzato. Il nuovo Trackhouse Racing Team vuole far rinascere l'interesse in America. La moto sarà presentata domani mattina.

Kenny Roberts, Wayne Rainey, Eddie Lawson e Kevin Schwantz: tra il 1987 e il 1993, solo tre volte il titolo mondiale della classe regina non è andato in America. L'ultimo campione del mondo statunitense è stato Kenny Roberts Junior. Nel 2000, ha vinto il titolo in sella alla sua Suzuki RGV 500 a due tempi .Kenny Roberts Junior: la pausa si è trasformata in ritiro

Con il passaggio al formato 1000 cc a quattro tempi nel 2002, il successo dei ragazzi statunitensi, che avevano imparato il mestiere soprattutto sulle piste sterrate, si è lentamente esaurito. Nelle 22 stagioni di MotoGP finora disputate, ci sono state solo quattro vittorie statunitensi, tre delle quali conquistate dall'indimenticabile Nicky Hayden, che nel 2006 è stato incoronato ultimo campione del mondo americano con la sua Honda. La vittoria numero quattro? Ben Spies, Yamaha, Assen 2011: nelle ultime 11 stagioni, non c'è stato nessun podio per un americano in MotoGP.

Questa situazione non cambierà da un giorno all'altro,nemmeno con l'arrivo diTrackhouse MotoGP come team successore di RNF Aprilia. Con Joe Roberts , nel 2024 ci sarà un solo statunitense al via in Moto2, e ha già 26 anni. Ma c'è speranza per l'importantissimo mercato statunitense. Anche se ci sono due europei in sella a Trackhouse con i piloti Miguel Oliveira e Raúl Fernández, una squadra statunitense e un GP degli Stati Uniti (Red Bull Grand Prix of the Americas/Austin) sono i primi importanti tasselli per riaccendere l'interesse degli americani per la MotoGP.

Il proprietario del neo-squadra Justin Marks è anche consapevole che non ci sarà nessun eroe locale americano nella classe regina nel prossimo futuro. Nel dicembre 2023, ha dichiarato realisticamente a SPEEDWEEK.com: "Siamo ancora lontani anni da questo. Nelfrattempo, possiamo collaborare con sponsor e partner americani che sono personalità americane e possono raccontare la storia americana".

La presentazione della squadra il 26 gennaio alle 21:00 ora locale a Los Angeles (27 gennaio alle 6:00 ora italiana) è il primo passo per riaccendere il fuoco.

L'esempio della Spagna dimostra che questi cambiamenti culturali sono possibili: Quando Kenny Roberts Senior vinse il suo primo titolo in 500cc nel 1978, non c'era un solo (!) spagnolo nella classe regina. Nel 2024, ce ne saranno 10 su 22.