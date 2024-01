MotoGP e EUA: o regresso dos tempos de glória?

Kenny Roberts, Wayne Rainey, Eddie Lawson e Kevin Schwantz: entre 1987 e 1993, só por três vezes é que o título mundial da categoria rainha não foi para a América. O último campeão do mundo americano foi Kenny Roberts Junior. Em 2000, ganhou o título com a sua Suzuki RGV 500 a dois tempos .Kenny Roberts Junior: O tempo de paragem transformou-se em reforma

Com a mudança para o formato de 1000 cc a quatro tempos em 2002, o sucesso dos rapazes norte-americanos, que tinham aprendido o seu ofício em grande parte em pistas de terra, foi-se esgotando lentamente. Nas 22 épocas de MotoGP até à data, houve apenas quatro vitórias americanas, três das quais foram conquistadas pelo inesquecível Nicky Hayden, que foi coroado o último campeão do mundo americano até à data, em 2006, com a sua Honda. Vitória número quatro? Ben Spies, Yamaha, Assen 2011: Nas últimas 11 épocas, não houve nenhum pódio para um americano no MotoGP.

Isto não vai mudar de um dia para o outro,mesmo com a chegada da Trackhouse MotoGP como equipa sucessora da RNF Aprilia. Com Joe Roberts , só haverá um americano na Moto2 em 2024 - e ele já tem 26 anos. Mas há esperança para o importantíssimo mercado americano. Embora haja dois europeus na Trackhouse, com os pilotos Miguel Oliveira e Raúl Fernández, uma equipa americana e um GP dos EUA (Red Bull Grand Prix of the Americas/Austin) são os primeiros elementos importantes para reacender o interesse dos americanos no MotoGP.

O proprietário da Neo-team, Justin Marks, também está ciente de que não haverá nenhum herói local americano na categoria rainha num futuro próximo. Em dezembro de 2023, disse ao SPEEDWEEK.com, de forma realista: "Ainda estamos a anos de distância disso. Entretanto, podemos associar-nos a patrocinadores e parceiros americanos que sejam personalidades americanas e possam contar a história americana".

A apresentação da equipa no dia 26 de janeiro, às 21 horas locais de Los Angeles (27 de janeiro às 6 horas de Portugal) é o primeiro passo para reacender a chama.

O exemplo de Espanha mostra que estas mudanças culturais são possíveis: Quando Kenny Roberts Senior ganhou o seu primeiro título de 500cc em 1978, não havia um único (!) espanhol na categoria rainha. Em 2024, há 10 em 22.