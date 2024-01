Trackhouse Racing: Recién llegado a Stars and Stripes

Mucho folclore estadounidense, pocos patrocinadores adicionales (por el momento): Trackhouse Racing se centra por el momento en el resplandor de la bandera de Estados Unidos y, en consecuencia, fue a por todas en el espectáculo de presentación de Los Ángeles. ¿Sustancial? Essorprendente lo rápido que el nuevo equipo del gran Justin Marksde la NASCAR y su figura, el rapero Pitbull, han creado su propia identidad de equipo . El antiguo equipo RNF no se hizo cargo hasta el final de la temporada, un año antes de lo previsto originalmente, tal y como reveló el CEO de Aprilia , Massimo Rivola : "En realidad, se suponía que el equipo no estaría en la parrilla hasta 2025, con una planificación a largo plazo en segundo plano. De repente, las cosas sucedieron más rápido y tuvimos que reaccionar".

Una de las consecuencias fue que - contrariamente a lo anunciado en la presentación en diciembre - no ambos pilotos tendrán una Aprilia de trabajo actual desde la primera carrera. Esto sólo se aplica a Miguel Oliveira. Raúl Fernández tendrá que conformarsede momento con una Aprilia RS-GPde 2023 .

¿Cuánto tardarán ambos pilotos en conseguir motos de 2024? Al fin y al cabo, esto también supone el doble de trabajo en pista en lo que a datos se refiere. Massimo Rivola: "Quizás sea más fácil trabajar con la moto antigua al principio. Quizá la moto antigua sea incluso más rápida al principio. Hay dos posibles momentos para cambiar a la Aprilia 2024. Nos sentaremos con el equipo y hablaremos de ello. Pero quién sabe: ¿quizás Raúl se enamore de la moto de 23cc? En cualquier caso, nos gustaría cambiar en cuanto surja la oportunidad".

¿Por qué no tienen los dos pilotos el material más moderno?

"No fue tan fácil por culpa de los proveedores. Sencillamente, ¡no teníamos piezas suficientes! Por eso suplicamos en el último test: ¡Por favor, no os estrelléis! Estamos contentos de haber conseguido tener una moto 2024 lista para Miguel. Pero, por supuesto, el objetivo es tener cuatro motos actuales idénticas en el garaje en el futuro. Eso ayuda al rendimiento, como hemos visto con la competencia". En estos momentos, Yamaha es el único equipo con sólo dos motos en MotoGP, Honda y KTM/GASGAS tienen cuatro y Ducati tiene ocho.

Rivola no guarda rencor al equipo predecesor, RNF, dirigido por Razlan Razali, ni a su principal patrocinador, CryptoDATA: "Tenemos respeto por lo que han hecho. No es fácil ser un equipo satélite. Sí, se han cometido errores, pero por ambas partes. Ahora miramos hacia delante. Tener un equipo estadounidense es una gran oportunidad, sobre todo en términos de marketing. Hoy es sólo el principio".

Lo que dicen los pilotos

MiguelOliveira: "Primero tengo que conocer a todo el mundo, pero estoy emocionado. Estoy deseando ver la nueva moto. No creo que la moto de 24cc sea una ventaja al principio. Primero hay que conocerla y hacer la puesta a punto básica. Pero a largo plazo debería compensar. El equipo es más o menos el mismo que el año pasado, pero el espíritu ha cambiado. Las sensaciones son buenas, muy orientadas al rendimiento. Nuestra sede está en la fábrica de Noale. Queremos estar lo más cerca posible de la fábrica. El final del antiguo equipo sorprendió a todo el mundo con un poco de mal pie, incluidos los pilotos. Pero todo el mundo se comportó de forma extremadamente profesional y la transición fue muy suave".

Raúl Fernández: "Todavía no puedo decir mucho. Realmente no me importa tener la moto de 23cc. El año pasado hice un buen trabajo con esta moto. Siempre me respondía bien, sobre todo delante, en el momento en que soltaba los frenos. Es exactamente lo que necesito para mi estilo de pilotaje. Exteriormente, mis tres últimas carreras en particular fueron buenas, pero en realidad las cosas empezaron a mejorar hacia la mitad de la temporada, después de haberme recuperado de mi operación. No siempre se puede ver el rendimiento sólo por los resultados. En el test de Valencia estuve constantemente entre los cinco primeros durante todo el día. Cuando me siento cómodo, sé que soy rápido. La confianza lo es todo. Y eso ha vuelto". Entonces, ¿qué podemos esperar del joven español con la vieja moto? "Marcarme objetivos concretos en forma de clasificaciones sería un planteamiento equivocado. Así no funciona MotoGP. Tienes que encontrar tu ritmo y ser uno con la moto. Después, las clasificaciones vienen solas".