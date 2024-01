Trackhouse Racing : nouveau venu dans Stars and Stripes

Beaucoup de folklore américain, (pour l'instant) peu de sponsors supplémentaires : Trackhouse Racing mise pour l'instant sur le rayonnement du drapeau américain et a donc fait le plein lors du show de présentation à Los Angeles. De manière substantielle ? Il est étonnant de voir avec quelle rapidité la nouvelle équipe de Justin Marks,le grand nom du NASCAR , et sa figure de proue, le rappeur Pitbull, ont créé leur propre identité d'équipe. Ce n'est qu'à la fin de la saison que l'ancienne équipe RNF a été reprise - un an plus tôt que prévu, comme l'a révélé le CEO d'Aprilia Massimo Rivola : "En fait, l'équipe n'aurait dû être sur la grille qu'en 2025, avec une planification à long terme en arrière-plan. Tout à coup, les choses se sont accélérées et nous avons dû réagir".

L'une des conséquences a été que - contrairement à ce qui avait été annoncé lors de la présentation en décembre - les deux pilotes n'auront pas une Aprilia d'usine actuelle dès la première course. Cela ne vaut que pour Miguel Oliveira. Raúl Fernández doit pour le moment se contenterd'une Aprilia RS-GP2023 .

Combien de temps faudra-t-il pour que les deux pilotes reçoivent des motos 2024 ? Toujours est-il que cela signifie aussi un double travail sur la piste en termes de données. Massimo Rivola : "Peut-être que le travail sera plus facile au début avec l'ancienne moto. Il se peut même que l'ancienne moto soit plus rapide au début. Il y a deux moments possibles pour passer à l'Aprilia 2024. Nous allons nous asseoir avec l'équipe et en discuter. Mais qui sait : peut-être que Raúl tombera amoureux de la moto 23 ? En tout cas, nous voulons changer dès que l'occasion se présentera".

Pourquoi les deux pilotes ne reçoivent-ils pas du matériel actuel ?

"Ce n'était pas si simple à cause des fournisseurs. Nous n'avions tout simplement pas assez de pièces ! C'est pourquoi nous avons supplié lors du dernier test : s'il vous plaît, ne tombez pas ! Nous sommes contents d'avoir pu terminer une moto de 2024 pour Miguel. Mais il est clair que l'objectif est d'avoir à l'avenir quatre motos actuelles identiques dans le garage. Cela aide à la performance, comme nous l'avons vu avec la concurrence". Actuellement, Yamaha est la seule équipe à n'avoir que deux motos en MotoGP, Honda et KTM/GASGAS en ont quatre, Ducati en a huit comme chacun sait.

Rivola ne crache en tout cas pas sur l'équipe précédente RNF autour de Razlan Razali et de son sponsor principal CryptoDATA : "Nous avons du respect pour ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas facile d'être une équipe satellite. Oui, il y a eu des erreurs, mais des deux côtés. Maintenant, nous regardons vers l'avant. Avoir une équipe américaine est une énorme opportunité, surtout en termes de marketing. Aujourd'hui, ce n'est que le début".

Ce que disent les pilotes

MiguelOliveira: "Je dois d'abord rencontrer tout le monde, mais je suis impatient. Je me réjouis de la nouvelle moto. Je ne pense pas que la moto de 24 places soit un avantage au début. Il faut d'abord apprendre à le connaître et faire les réglages de base. Mais à long terme, cela devrait porter ses fruits. L'équipe est plus ou moins la même que l'année dernière, mais l'esprit a changé. On se sent bien, très orienté vers la performance. Notre quartier général se trouve à l'usine de Noale. Nous voulons être reliés le plus directement possible à l'usine. La fin de l'ancienne équipe a un peu surpris tout le monde du mauvais pied, y compris nous, les coureurs. Mais tout le monde s'est comporté de manière extrêmement professionnelle et la transition s'est faite en douceur".

Raúl Fernández: "Je ne peux pas encore dire grand-chose. Le fait d'avoir le vélo 23 ne me dérange pas vraiment. L'année dernière, j'ai fait du bon travail avec cette moto. Elle m'a toujours donné un bon feedback, surtout à l'avant, au moment où je relâche le frein. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour mon style de conduite. De l'extérieur, ce sont surtout mes trois dernières courses qui ont été bonnes, mais en réalité, les choses se sont améliorées dès la mi-saison, une fois que je me suis remis de mon opération. La performance ne se voit pas toujours qu'à travers les résultats. Lors du test à Valence, j'étais constamment dans le top 5, toute la journée. Quand je me sens bien, je sais que je suis rapide. La confiance est tout. Et c'est de retour". Que peut-on donc attendre du jeune Espagnol avec sa vieille moto ? "Me fixer des objectifs concrets en termes de classement serait une approche erronée. Le MotoGP ne fonctionne pas ainsi. Il faut trouver son rythme et ne faire qu'un avec la moto. Les classements viennent ensuite naturellement".